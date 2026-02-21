Trump, 'İran'a saldırıyı değerlendiriyorum' dedi: Altın fiyatları yükselişe geçti

Orta Doğu'da yaşanan hareketli günler piyasaların da takibinde...

ABD'nin bölgeye olan askeri sevkiyatı sonrası bir askeri müdahalenin olup olmayacağı merak edilirken ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi.

Trump, "İran'a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim" ifadesini kullanırken bu açıklama altın piyasalarını hareketlendirdi.

ONS ALTINDAN REKOR KAPANIŞ

Haftaya dalgalı başlayan ons altın, cuma günü hızlanan alımlarla birlikte 5 bin 108 dolar seviyesinden kapanış yaptı.

Bu rakam, ons altında şimdiye kadarki en yüksek haftalık kapanış olarak kayıtlara geçti.

ORTA DOĞU KAYNAKLI HABER AKIŞLARI ETKİLİ OLUYOR

Analistler, özellikle Orta Doğu kaynaklı haber akışının altın üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini vurguluyor.

Kısa vadede 5 bin 120 dolar seviyesi ilk direnç olarak izlenirken, bu bölgenin aşılması halinde yukarı yönlü ivmenin güç kazanabileceği ifade ediliyor.

GRAM ALTIN 7 BİN 500 LİRAYI GEÇTİ

Küresel fiyatlardaki sert yükseliş, iç piyasada gram altına da doğrudan yansırken spot piyasada gram altın haftayı yaklaşık 7.200 TL seviyesinden tamamladı.

Öte yandan Kapalıçarşı’da fiziki gram altın satış fiyatı 7 bin 500 TL barajını aşarak 7 bin 510 TL civarına yükseldi.