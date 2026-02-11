Sistem hatası, 620 bin Bitcoin'i kripto kullanıcılarına dağıttı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

The Guardian’a göre Olay, 6 Şubat’ta gerçekleştirilen “rastgele kutu” kampanyasında yaşandı. Bir personelin ödül tutarlarını Kore wonu yerine bitcoin cinsinden sisteme girmesi sonucu, normalde 695 müşteriye toplam 620 bin won (yaklaşık 423 dolar) dağıtılması gerekirken, aynı rakam bitcoin olarak tanımlandı.

Etkinliğe katılanlardan 249 kişi, hesaplarında borsanın sahip olduğu toplam bitcoin miktarının yaklaşık 14 katı değerinde varlık gördü.

HUKUKİ BELİRSİZLİK

Güney Kore Finansal Denetim Servisi (FSS) Başkanı Lee Chan-jin, bitcoinleri satan kullanıcılar açısından durumu “felaket” olarak nitelendirdi. Bitcoin fiyatlarının yükselmesi nedeniyle, varlıkları iade etmek zorunda kalan kullanıcıların ciddi zararlarla karşılaşabileceği ifade edildi.

Hukukçular ise bitcoinleri satan müşterilere cezai yaptırım uygulanıp uygulanamayacağı konusunda görüş ayrılığı yaşıyor. Güney Kore Yüksek Mahkemesi’nin 2021 tarihli kararı, kripto paraların ceza hukuku kapsamında “mülk” sayılmadığına işaret ediyor.

YÜZDE 99,7’Sİ GERİ ALINDI

Bithumb, hatalı işlemlerin yüzde 99,7’sinin iç kayıtlar yoluyla geri alındığını ve olaydan dolayı özür dilediğini açıkladı. Ancak hesaplar dondurulmadan önceki 35 dakikalık sürede, 86 müşteri yaklaşık 1.788 bitcoin sattı. Satılan varlıkların bir bölümünün nakde çevrildiği veya başka kripto paralara aktarıldığı belirtildi.

Borsa yönetimi, paranın iadesi için yaklaşık 80 müşteriyle bire bir görüşmeler yürütüyor.

MECLİS DEVREDE

Finansal Denetim Servisi olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatırken, Güney Kore Parlamentosu 11 Şubat’ta borsa yetkililerinin dinleneceği acil bir oturum düzenleyecek.

Bithumb, olayın siber saldırı ya da güvenlik ihlali kaynaklı olmadığını, tüm iç kontrol ve ödeme sistemlerinin yeniden yapılandırılacağını duyurdu.