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    Sivas'ta bir römork dolusu kavun dakikalar içinde tükendi

    Sivas’ın Gemerek ilçesinde satışa çıkarılan bir römork dolusu kavunun dakikalar içinde satılması şaşkınlık yarattı.
    • 01.10.2022 - 17:39
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    Sivas'ta bir römork dolusu kavun dakikalar içinde tükendi

    Kavunları ekti, hasat yaptı ve satmak için ilçe merkezine getirdi. Lezzetli kavun dakikalar içinde kapış kapış satıldı. Üretici sonuçtan çok memnun kaldı.

    Sivas’ın Gemerek ilçesi Tatlıcak mezrasında yaşayan Burhanettin Şimşek, tarafından 25 dönüm alana kavun ekildi.

    Kıraç kavunlar kapış kapış satıldı

    Su ve gübre kullanılmadan üretilen kıraç kavunlar geçtiğimiz gün hasat edildi.

    Diğer kavunlardan daha lezzetli ve dayanıklı olan kavunları römorka dolduran Şimşek, ilçe merkezine götürerek satışa sundu.

    kavun

    Çuvallarla alanlar oldu

    Kilogramını 5 lira olan kavunlar adeta kapış kapış gidtti. Kavunların bazılarının kavunları çuvala doldurup alması dikkat çekti.

    kavun

    “Kavunlarımız kıraç olduğu için dayanma süresi çok fazla”

    İHA'nın haberine göre, Burhanettin Şimşek, kavunun dayanma süresinin uzun olduğunu belirterek, "Kavun yetiştiriciliği yapıyorum. Dededen beridir yapıyoruz bu işi. Bu yıl 25 dönüm ektim. Verim güzeldi. Dün toplamıştım, ilçe merkezine getirdim. Kavunlarımız kıraç olduğu için dayanma süresi çok fazla. Saklandığı müddetçe üçüncü aya kadar dayanabiliyor. Kışın isteyen hastalar oluyor, canı isteyen hamile kadınlar istiyor. Onlara da hediye olarak veriyoruz.” dedi.

    kavun

    kavun

    kavun


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