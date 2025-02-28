SON DAKİKA! Türkiye ekonomisi 2024'te yüzde 3,2 büyüdü

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Türkiye ekonomi yönetimi, Orta Vadeli Programı (OVP) dengeli büyüme kompozisyonunu sağlamaya yönelik oluşturdu.

Son dakika haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın 4. çeyreği ve 2024'ün tümüne ait Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) oranını açıkladı.

Üretim yöntemine göre dört çeyrek toplamıyla elde edilen yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3,2 arttı.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 63,5 artarak 43 trilyon 410 milyar 514 milyon TL oldu.

Son açıklanan veriye göre, Türkiye ekonomisi üst üste 18 çeyrektir büyüyor.

KİŞİ BAŞINA GAYRİSAFİ YURT İÇİ HASILA 2024 YILINDA 507 BİN 615 TL

Kişi başına GSYH 2024 yılında cari fiyatlarla 507 bin 615 TL, ABD doları cinsinden 15 bin 463 olarak hesaplandı.

İNŞAAT SEKTÖRÜ 2024 YILINDA YÜZDE 9,3 ARTTI

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2024 yılında bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; inşaat sektörü toplam katma değeri yüzde 9,3, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 7,7, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 4,9, tarım yüzde 3,9, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 3,4, hizmetler yüzde 3,1, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,4, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 1,8, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 1,4, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 1,2 ve sanayi yüzde 0,5 arttı.

GSYH 2024 YILI DÖRDÜNCÜ ÇEYREĞİNDE YÜZDE 3 ARTTI

GSYH 2024 yılının dördüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3 arttı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ GSYH ZİNCİRLENMİŞ HACİM ENDEKSİ, BİR ÖNCEKİ ÇEYREĞE GÖRE YÜZDE 1,7 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,7 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2024 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,1 arttı.

2024'ÜN DİĞER ÇEYREKLERDEKİ BÜYÜME ORANLARI

Türkiye ekonomisi, 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 5,3, ikinci çeyreğinde yüzde 2,4 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 2,1 büyüme kaydetmişti.