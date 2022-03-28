Son tertip 5 TL banknotlar bugünden itibaren tedavüle veriliyor

Merkez Bankası imzaları yeni yöneticelere ait olacak 5 liralık banknotların bugünden itibaren tedavüle verileceğini ve imzaları dışında özelliklerinin diğer tertiplerle aynı olacağını bildirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu VI. tertip 5 liralık banknotların bugünden itibaren tedavüle verileceğini duyurdu.

5 LİRALIK BANKNOTLARDA KAVCIOĞLU VE ÇAKMAK İMZASI

TCMB'den yapılan duyuruya göre, E9 Emisyon Grubu VI. tertip 5 liralık banknotlarda imzalar TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile Başkan Yardımcısı Taha Çakmak’a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

DİĞER TERTİPLERLE AYNI ÖZELLİKTE OLACAKLAR

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III., IV. ve V tertipleriyle tamamen aynı özellikleri taşırken, banknotların tüm tertipleri birlikte tedavül edilecek.