Sosyal ve ekonomik destek hizmeti ödemeleri bayramdan önce hesaplarda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemelerinin, Ramazan Bayramı'ndan önce ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, açıklamasında, çocukların üstün yararı doğrultusunda, korunmaya ihtiyacı olan çocukları aileleri yanında destekleyerek, aile bütünlüğünü korumaya çalıştıklarını belirtti.

139 BİN ÇOCUĞUMUZ İÇİN 159 MİLYON LİRA ÖDEME

Yanık, "Mayıs ayı içerisinde Sosyal ve Ekonomik Destek alan 139 bin çocuğumuz için 159 milyon lira ödeme yapacağız." ifadesini kullandı.

"ÇOCUKLARIN AİLE YANINDA BÜYÜMELERİ ÖNEMLİ"

Çocukların, ailelerinin yanında büyümelerini önemsediklerini vurgulayan Yanık, "Sosyal hizmetlerde aile bütünlüğünü önceleyerek, çocuklarımızın aileleri yanında toplumsal hayata katılım sağlayan, sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini istiyoruz. Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) hizmetimiz kapsamında, binlerce çocuğumuz kendi ailesinin yanında başta ekonomik açıdan olmak üzere destekleyici hizmetlerimizden faydalanıyor." görüşünü paylaştı.

BUGÜN İTİBARIYLA BAŞLAYACAK ÖDEMELER, 12 MAYIS'A KADAR HESAPLARA YATIRILACAK

Yanık, bugün itibarıyla başlayacak ödemelerin, 12 Mayıs'a kadar hesaplara yatırılacağını belirterek, tüm çocukların ve ailelerin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

"AİLE BÜTÜNLÜĞÜ ÖNCELİĞİMİZ"

Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da "Aile bütünlüğü her alanda önceliğimiz. Çocuklarımızı, ailelerinin yanında desteklediğimiz Sosyal ve Ekonomik Destek ödemelerimizi, Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerimizin hesaplarına yatırıyoruz." açıklamasında bulundu.