Sosyal yardımlar kapsamında ağustos ödemeleri bugün hesaplara yatmaya başlıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, sosyal yardımlar kapsamında ağustos ayına ait yaklaşık 93 milyon lira tutarındaki ödemelerinin bugün hesaplara yatmaya başladığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, düzenli olarak yapılan sosyal yardımlar kapsamında ağustos ayına ilişkin Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Nakdi Yardım (EVEK), Muhtaç Asker Ailelerine Yardım (MAAY), Muhtaç Asker Çocuklarına Yardım (MAÇY), Öksüz Yetim Yardımı (ÖYY) ve Kronik Hastalık Yardımı destekleri ile ilgili bilgi verdi.

Bakan Yanık, “Beş nakdi sosyal yardım programımız ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yaklaşık 93 milyon lira ödeme yapacağız. Ödemeleri bugün itibarıyla ihtiyaç sahiplerimizin hesaplarına yatırmaya başlıyoruz.” dedi.

EŞİ VEFAT EDEN KADINLARA 52.6 MİLYON LİRA

Bu doğrultuda ödenecek sosyal yardımların detayını paylaşan Bakan Yanık, “Eşi vefat eden ve yardıma muhtaç kadınlarımızın yanındayız. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi kadınlarımıza toplamda 52 milyon 600 bin lira destek sağlıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

ASKERLERİN AİLELERİNE 25.4 MİLYON LİRA

Bakan Yanık, zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların aileleri ile çocuklarına 2 ayrı sosyal yardım programı ile destek verdiklerini belirterek, bu kapsamda ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yaklaşık 25 milyon 500 bin lira yatıracaklarını açıkladı.

İHTİYAÇ SAHİBİ ÇOCUKLARA 11.3 MİLYON LİRA

Anne, babası veya her ikisi de vefat etmiş, 18 yaş altındaki ihtiyaç sahibi çocuklar için de destekte bulunduklarını kaydeden Bakan Yanık, bu kapsamda 11 milyon 300 bin lira hesaplara yatırılacağını kaydetti.

KRONİK HASTALAR İÇİN 3.6 MİLYON LİRA

Bakan Yanık, tüberküloz ve subakut sklerozan panensefalit (SSPE) kronik hastalığı olan ihtiyaç sahiplerine de nakdi yardımda bulunduklarının altını çizerek, "3 milyon 600 bin lira destekte bulunacağız” ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, kronik hastalık yardım ödemelerinin 25 Ağustos 2021 itibarıyla ödeneceğini bildirdi.

ÖDEMELER 24-28 AĞUSTOS ARASINDA HESAPLARDA OLACAK

Bakan Yanık, kronik hastalık yardım ödemelerinin dışındaki diğer ödemelerin 24-28 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleşeceğini duyurdu.