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Sözleşmeli kamu personeli yıllık izinlerini devredebilecek

Sözleşmeli kamu personeli yıllık izinlerini devredebilecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, kamu kurumlarında 4B'li olarak çalışan sözleşmeli personelin kullanamadığı yıllık izinlerini bir sonraki yıl kullanabileceğini bildirdi.