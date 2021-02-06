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    Sözleşmeli kamu personeli yıllık izinlerini devredebilecek

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, kamu kurumlarında 4B'li olarak çalışan sözleşmeli personelin kullanamadığı yıllık izinlerini bir sonraki yıl kullanabileceğini bildirdi.
    • AA
    • 06.02.2021 - 14:10
    • Güncelleme : 06.02.2021 - 14:12
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    Sözleşmeli kamu personeli yıllık izinlerini devredebilecek

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Resmi Gazete'de yayınlanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı" ile önemli düzenlemelerin hayata geçirildiğini açıkladı.

    "SÖZLEŞMELİ PERSONELİMİZİN YILLIK İZİN HAKLARINI KORUDUK"

    Kamu kurumlarında 4B'li olarak çalışan ve çeşitli sebeplerle yıllık izinlerini kullanamayan sözleşmeli personele ilişkin karara değinen Bakan Selçuk, "Sözleşmeli kamu personelimiz yıllık izinlerini devredebilecek. Böylece Kovid-19 salgını ile mücadele sürecinde gecesini gündüzüne katarak çalışan sözleşmeli personelimizin yıllık izin haklarını korumuş olduk." ifadelerini kullandı.

    Sözleşmeli kamu personeli yıllık izinlerini devredebilecek #1

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