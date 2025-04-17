S&P 500 ve Nasdaq, kayıplarını telafi edecek yükselişe geçti

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ile yürütülen ticaret müzakerelerinde "büyük ilerleme" kaydedildiği yönünde açıklama yaptı.
Yatırımcılar, bu açıklamalardan destek buluyor.
UNİTEDHEALTH, BÜYÜME TAHMİNİNİ DÜŞÜRÜNCE HİSSELERİ YÜZDE 20 AZALDI
Fakat sigorta şirketi UnitedHealth'in yılın geri kalanında yüksek tıbbi harcamalar beklediği gerekçesiyle yıllık kâr tahminini düşürmesinin ardından hisseleri borsa açılmadan önceki işlemlerde yüzde 20 geriledi.
ABD'DE İŞSİZLİK BAŞVURULARI
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 12 Nisan ile biten haftada 215 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti.
Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 225 bin seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.
TSİ 15.40 itibarıyla Dow Jones endeksi vadeli kontratları yüzde1.4 düştü.
S&P 500 endeksi vadeli kontratları yüzde 0,53 artarken, Nasdaq 100 endeksi vadeli kontratları ise yüzde 0,86 yükseldi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış