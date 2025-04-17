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Ekonomi



S&P 500 ve Nasdaq, kayıplarını telafi edecek yükselişe geçti

S&P 500 ve Nasdaq, kayıplarını telafi edecek yükselişe geçti Dünkü sert kayıpların ardından S&P 500 ve Nasdaq endeksleri, kayıplarının bir kısmını telafi ederek yükselişle açılmaya hazırlanıyor.