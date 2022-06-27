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    S&P, Euro Bölgesi'nin büyüme tahminini düşürdü

    Euro Bölgesi'nin büyüme tahmini düşerken aynı zamanda enflasyon beklentisi de arttı.
    • 27.06.2022 - 17:38
    • Güncelleme : 27.06.2022 - 17:43
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    S&P, Euro Bölgesi'nin büyüme tahminini düşürdü

    Dünya ekonomileri, enflasyona odaklı fiyat istikrarı için politikalar üretirken öte yandan yürüttüğü politikalarla büyümesini düşüyor.

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Avrupa'nın dev ekonomisi Euro Bölgesi'nin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 2,7'den yüzde 2,6'ya ve 2023 yılı beklentisini yüzde 2,2'den yüzde 1,9'a indirdi.

    Enflasyonist baskılar

    AA'nın haberine göre, S&P'den yapılan açıklamada, yüksek enflasyonist baskılar nedeniyle Euro Bölgesi büyüme tahminlerinin düşürüldüğü aktarıldı.

    2022 büyüme tahmini yüzde 2,7'den yüzde 2,6'ya düştü

    Açıklamada, Euro Bölgesi'nin bu yıla ilişkin büyüme tahmininin yüzde 2,7'den yüzde 2,6'ya ve 2023 yılı beklentisinin yüzde 2,2'den yüzde 1,9'a indirildiği kaydedildi.

    Enflasyon tahmini yüzde 6,4'den yüzde 7'ye çıktı

    Mevcut jeopolitik bağlamdan kaynaklanan yüksek enerji ve gıda fiyatları nedeniyle enflasyon tahminlerinin yükseltildiğine işaret edilen açıklamada, Euro Bölgesi'nde tüketici fiyat enflasyonunun bu yıl yüzde 7'ye ve gelecek yıl yüzde 3,4'e ulaşmasının beklendiği bildirildi.

    S&P, daha önce yaptığı tahminlerde, bölgede enflasyonun bu yıl yüzde 6,4 ve 2023'te yüzde 3 olacağını öngörmüştü.

    S&P, Euro Bölgesi nin büyüme tahminini düşürdü #1

    "Tüketiciler satın alma güçleri üzerindeki baskıyı hissetmeye başladı"

    Açıklamada, düşük uluslararası talebin de büyümeyi yavaşlatmasının beklendiği kaydedildi. Tüketicilerin satın alma güçleri üzerindeki baskıyı hissetmeye başladığı belirtilen açıklamada, artan istihdam ve ücret artışlarının yükselen fiyatları telafi etmek için yeterli olmadığı aktarıldı.


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