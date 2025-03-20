Spot ETF hareketleri destek verdi! Bitcoin artışa geçti

Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, seçimlerden önce kripto paralara destek verdi ve Bitcoin gerilediği noktadan yükselişe geçmeye başladı.

Trump göreve geldiğinde para birimi 100 bin doları geçmişti.

Daha sonra Trump'ın gümrük tarifelerine ek vergi yükü getirmesiyle ticaret savaşlarının başlama riski arttı ve Bitcoin gerilemeye başladı.

BITCOIN 85 BİN DOLARI GEÇTİ

Şu anda ise en fazla işlem gören kripto para birimi Bitcoin bugün yüzde 3,22 ve 2 bin 679,8 dolar artışla 85 bin 881,6 dolardan işlem görüyor.

YÜKSELİŞİN NEDENİ: SPOT BITCOIN ETF'LERİ

ABD’de işlem gören spot Bitcoin borsa yatırım fonlarının (ETF), üst üste üçüncü gün net giriş kaydederek yatırımcı ilgisinin yeniden canlandığını gösterdi. Şu anda Bitcoin 14 günün zirvesine çıkmış oldu.

ABD spot Bitcoin ETF’leri salı günü toplam 209 milyon dolarlık net giriş kaydetti.

Bu, şubat ayının başından bu yana en uzun pozitif giriş serisini işaret etti.

Özellikle BlackRock’ın IBIT fonu, 218,12 milyon dolarlık net girişle yatırımcı ilgisinin en yoğun olduğu ETF olarak öne çıktı.

Ethereum ise bugün 2 bin 7,33 dolarda