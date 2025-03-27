Şubat ayı dış ticaret istatistikleri paylaşıldı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, şubat ayı dış ticaret dengesi açıklandı.

TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2025 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 azalarak 20 milyar 761 milyon dolar, ithalat yüzde 2,4 artarak 28 milyar 533 milyon dolar olarak gerçekleşti.

OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE İHRACAT YÜZDE 2 İTHALAT YÜZDE 5,9 ARTTI

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2025 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 41 milyar 921 milyon dolar, ithalat yüzde 5,9 artarak 57 milyar 235 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Şubat ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 2,3, ithalat yüzde 3,1 azaldı.

DIŞ TİCARET AÇIĞI ŞUBAT AYINDA YÜZDE 14,8 ARTTI

Şubat ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,8 artarak 6 milyar 767 milyon dolardan, 7 milyar 771 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Şubat ayında yüzde 75,7 iken, 2025 Şubat ayında yüzde 72,8'e geriledi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE YÜZDE 18,2 ARTTI

Ocak-Şubat döneminde dış ticaret açığı yüzde 18,2 artarak 12 milyar 952 milyon dolardan, 15 milyar 314 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak-Şubat döneminde yüzde 76 iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 73,2'ye geriledi.

Şubat ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,6 oldu.

Şubat ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 72,7 oldu.

EN FAZLA İTHALAT ALMANYA'YA

Şubat ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu.

İthalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 1,3 azaldı.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 2,7 oldu.

Özel ticaret sistemine göre ihracat 2025 yılı Şubat ayında 18 milyar 851 milyon dolar oldu.

İhracat 2025 yılı Ocak-Şubat döneminde 38 milyar 123 milyon dolar oldu.