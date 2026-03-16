Şubat ayında trafiğe 121 bin 791 yeni araç girdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aylık verilerle trafikteki araç sayısını bu araçların özelliklerini aktarmaya devam ediyor.

TÜİK, bu doğrultuda şubat ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, şubatta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11 azalarak 121 bin 791'e geriledi.

Söz konusu dönemde, kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 26,5 artarak 3 bin 338'den 4 bin 221'e çıktı. Böylece, trafikteki toplam taşıt sayısı, şubat ayında 117 bin 570 yükseliş kaydetti.

KAYDI YAPILAN ARAÇLARIN ÇOĞU OTOMOBİL

Söz konusu ayda, trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 51,9'unu otomobil, yüzde 30,3'ünü motosiklet, yüzde 11,7'sini kamyonet, yüzde 2,5'ini kamyon, yüzde 1,7'sini traktör, yüzde 1,1'ini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Şubatta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında, bir önceki aya göre ise yüzde 15,8 azalış gerçekleşti.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, bir önceki aya göre motosiklette yüzde 36,2, traktörde yüzde 13,4 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 60,3, kamyonette yüzde 46,3, kamyonda yüzde 37, minibüste yüzde 26,6, otomobilde yüzde 22,1 ve otobüste yüzde 11 geriledi.

TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI ŞUBAT SONU İTİBARIYLA 34 MİLYONA YAKLAŞTI

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 artarak 31 milyon 596 bin 522'den 33 milyon 869 bin 80'e yükseldi.

Şubat sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,7'sini otomobil, yüzde 21,2'sini motosiklet, yüzde 14,6'sını kamyonet, yüzde 6,9'unu traktör, yüzde 3,1'ini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

DEVRİ YAPILAN ARAÇLAR

Devri yapılan toplam 806 bin 588 taşıtın, yüzde 69'u otomobil, yüzde 15,4'ü kamyonet, yüzde 8,1'i motosiklet, yüzde 2,9'u traktör, yüzde 2,1'i kamyon, yüzde 1,7'si minibüs, yüzde 0,5'i otobüs ve yüzde 0,3'ü özel amaçlı araçlardan oluştu.

KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN MARKASI

Şubatta trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 14,8'inin Renault, yüzde 11'inin Toyota, yüzde 7,2'sinin Volkswagen, yüzde 5,9'unun Hyundai, yüzde 5,3'ünün Fiat, yüzde 4,8'inin Peugeot, yüzde 4,7'sinin, Skoda, yüzde 4,7'sinin Opel, yüzde 4,7'sinin TOGG, yüzde 4,3'ünün Citroen, yüzde 3,1'inin BYD, yüzde 3'ünün Chery, yüzde 2,9'unun Ford, yüzde 2,8'inin Mercedes-Benz, yüzde 2,7'sinin Kia, yüzde 2,3'ünün Nissan, yüzde 2,1'inin BMW, yüzde 2,1'inin Audi, yüzde 2'sinin Mini, yüzde 1,5'inin Volvo ve yüzde 8,4'ünün diğer markalar olduğu tespit edildi.

OCAK-ŞUBAT DÖNEMİ VERİLERİ

Ocak-şubat döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 11,9 azalarak 266 bin 411, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 15,2 artarak 8 bin 186 oldu. Söz konusu dönemde, trafikteki toplam taşıt sayısı 258 bin 225 arttı.

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan 144 bin 279 otomobilin, yüzde 42,5'i benzin, yüzde 29,8'i hibrit, yüzde 18,2'si elektrikli, yüzde 9'u dizel ve yüzde 0,5'i LPG yakıtlı oldu.

Şubat sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 17 milyon 523 bin 423 otomobilin ise yüzde 32,4'ünün dizel, yüzde 31'inin benzin, yüzde 29,9'unun LPG, yüzde 4,2'sinin hibrit ve yüzde 2,3'ünün elektrikli olduğu hesaplandı. Otomobillerin yüzde 0,2'sinin ise yakıt türü bilinmiyor.

Ocak-şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 32,4'ü 1300 ve altı, yüzde 16,1'i 1401-1500, yüzde 13,5'i 1501-1600, yüzde 9,9'u 1301-1400, yüzde 9,1'i 1601-2000, yüzde 0,8'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip bulunuyor.

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan 144 bin 279 otomobilin yüzde 42,2'si gri, yüzde 25,7'si beyaz, yüzde 10,9'u siyah, yüzde 10,5'i mavi, yüzde 5,3'ü yeşil, yüzde 3,3'ü kırmızı, yüzde 1,3'ü kahverengi, yüzde 0,3'ü turuncu, yüzde 0,3'ü sarı ve yüzde 0,2'si diğer renkli araçlardan oluştu.