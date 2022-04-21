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    Şubatta tarım girdi fiyatları yıllık 80,99 arttı

    TÜİK, şubat ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'ni yayınladı. tarımsal girdiler yıllık yüzde 80,99, aylık yüzde 16,69 arttı.
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2022 - 10:17
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 10:54
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    Şubatta tarım girdi fiyatları yıllık 80,99 arttı

    Enflasyonu tetikleyen ana ürünlerden olan gıda fiyatlarının ilk çıkışı olan tarım sahasındaki girdi fiyatları artmaya devam ediyor.

    Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı tarımsal girdi fiyat endeksine (Tarım-GFE) göre, 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde16,69, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 28,50, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,99 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 36,85 artış gerçekleşti.

    Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 9,60, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 17,69 artış gerçekleşti.

    Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 47,24, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 86,59 artış yaşandı.

    Şubatta tarım girdi fiyatları yıllık 80,99 arttı #1

    Yıllık en düşük artış veteriner harcamaları ve malzemelerde yaşandı

    Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 23,88 ile veteriner harcamaları ve yüzde 27,91 ile malzemeler oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 138,11 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 121,77 ile enerji ve yağlar oldu.

    Aylık Tarım-GFE'ye göre 8 alt grup daha düşük, 3 alt grup daha yüksek değişim gösterdi Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 3,62 ile makine bakım masrafları ve yüzde 5,50 ile diğer mal ve hizmetler oldu.

    Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 32,75 ile tarımsal ilaçlar ve yüzde 31,15 ile hayvan yemi oldu.

    Bir önceki aya göre gübre ve toprak geliştiriciler yüzde 0,41 ve veteriner harcamaları yüzde 0,21 azalış gösterdi.


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