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    Şubatta toplanan süt miktarı arttı

    Ticari süt işletmelerince şubat ayı boyunca 789 bin 180 ton inek sütü toplandı.
    • 14.04.2022 - 10:50
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    Şubatta toplanan süt miktarı arttı

    Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ait Süt ve Süt Ürünleri Üretimi'ni paylaştı.

    Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan tereyağı üretimi yüzde 74,5, ayran üretimi yüzde 31,5, yoğurt üretimi yüzde 11, toplanan inek sütü miktarı yüzde 1,3 artarken; inek peyniri üretimi yüzde 5, içme sütü üretimi yüzde 7,6 azaldı.

    İki aylık süreçte toplanan süt miktarında azalış var

    Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tereyağı üretimi yüzde 65,4, ayran üretimi yüzde 30,1 artarken; inek peyniri üretimi yüzde 8,3, içme sütü üretimi yüzde 8, toplanan inek sütü miktarı yüzde 2,4 ve yoğurt üretimi yüzde 0,3 azaldı.

    Şubatta toplanan süt miktarı arttı #1

    İnek sütü miktarı şubat ayında yüzde 5,7 azaldı

    Bir önceki ay 836 bin 987 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı şubat ayında yüzde 5,7 azalarak 789 bin 180 ton oldu. Bir önceki ay 132 bin 726 ton olan içme sütü üretimi şubat ayında yüzde 10,5 azalarak 118 bin 787 ton olarak gerçekleşti.

    Şubatta toplanan süt miktarı arttı #2

    Şubatta toplanan süt miktarı arttı #3


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