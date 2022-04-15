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    Şubatta ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 7,1 arttı

    Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 artış gösterdi
    • Haber Merkezi
    • 15.04.2022 - 10:22
    • Güncelleme : 15.04.2022 - 11:32
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    Şubatta ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 7,1 arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayı ücretli çalışan verilerini yayınladı.

    Şubat ayında ücretli çalışan sayısı: 13 milyon 602 bin 642 kişi

    Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 12 milyon 695 bin 710 kişi iken, 2022 yılı şubat ayında 13 milyon 602 bin 642 kişi oldu.

    Ücretli çalışanlar en fazla ticaret-hizmet sektöründe arttı

    Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Şubat ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 5,9, inşaat sektöründe yüzde 1,3 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 9,1 arttı.

    Şubatta ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 7,1 arttı #1

    Ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 0,6 arttı

    Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 yükseldi.

    Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Şubat ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,7, inşaat sektöründe yüzde 0,4 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,6 arttı.

    Şubatta ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 7,1 arttı #2


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