Suriye lirasında çöküş devam ediyor

Rejimin kontrolündeki Suriye lirası, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana dolar karşısında 68 kat değer kaybetti.

Suriye'de Esad rejiminin yeni banknotları piyasaya sürmesinin ardından yerel para birimi Suriye lirası (SL), değer kaybetmeye devam etti.

Ekonomik krizin her geçen gün derinleştiği ülkede, Esad rejiminin 5 bin liralık yeni banknotları piyasaya sürmesiyle Suriye lirasının değer kaybı hızlandı.

1 DOLAR 3 BİN 400 SURİYE LİRASI

Yeni banknotların piyasaya sürüldüğü 24 Ocak'ta 1 dolar yaklaşık 3 bin Suriye lirasına denk gelirken, bugün itibariyle bu rakam 3 bin 400 Suriye lirasına ulaştı.

Böylece Suriye lirası, dolar karşısında bir ayda yaklaşım yüzde 13,3 değer kaybı yaşadı.

BOL SIFIRLI BANKNOTLAR ÇÖKÜŞÜ DURDURAMADI

Suriye'de on yıllardır süren ekonomik kriz, 2011'de patlak veren iç savaşla derinleşti.

Esad rejimi ve destekçilerinin kaynakları halkıyla savaşmak için kullanması ve altyapıyı yok etmesi, ülke ekonomisini darboğaza soktu.

Kontrol altında tuttuğu bölgelerde gasp, kaçakçılık ve yağmacılık yapan yerli ve yabancı milis grupları destekleyen rejimin bastığı bol sıfırlı banknotlar, Suriye lirasının çöküşünü durduramadı.

HIZLA DEĞER KAYBETTİ

Esad rejiminin insanlığa karşı işlediği suçlar karşısında ABD ve Avrupa Birliği tarafından ekonomik yaptırımlara maruz kalması, Suriye lirasının hızla değer kaybetmesine yol açtı.

İç savaş öncesi 1 dolar 50 Suriye lirasına karşılık geliyordu. Böylece Suriye lirası, iç savaş sırasında 68 kat değer yitirmiş oldu.