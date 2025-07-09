Sürücüleri ilgilendiriyor! Başvuran yarı fiyatını ödeyecek

Ziraat Bankası, araç sahiplerini sevindirecek yeni bir kampanyayı hayata geçirdi.
Bankadan yapılan duyuruya göre, bireysel kredi kartı ile ilk kez HGS etiketi satın alan müşterilere, etiket ve yükleme bedelinin %50’si kadar Bankkart Lira verilecek.
Kampanya kapsamında kullanıcılar, toplamda 750 TL’ye kadar Bankkart Lira kazanma fırsatı yakalayacak.
HGS’DE YÜZDE 50 İNDİRİM FIRSATI
1-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçerli olan kampanya kapsamında, hem yeni HGS etiketi alanlara %50’ye varan Bankkart Lira iadesi yapılacak.
Aktif HGS etiketi olan kullanıcılar da fırsattan yararlanabilecek. Daha önce hesaptan verilen otomatik ödeme talimatını kredi kartına taşıyan müşteriler, ilk yükleme bedelinin %50’si kadar Bankkart Lira kazanabilecek.
Araç sınıfına göre iade tutarları şöyle:
- Sınıf: 390 TL’nin %50’si 195 TL
- Sınıf: 440 TL’nin %50’si 220 TL
- Sınıf: 590 TL’nin %50’si 295 TL
- Sınıf: 790 TL’nin %50’si 395 TL
- Sınıf: 890 TL’nin %50’si 445 TL
Bankkart Mobil uygulaması üzerinden, bankkart.com.tr üzerinden, ya da cep telefonunuzdan HGS yazıp 4757’ye SMS göndererek başvuru yapılabilir.