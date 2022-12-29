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    Suudi Arabistan, Mekke ve Medine’yi İslam ekonomisinin merkezi yapmak istiyor

    Her iki şehir, İslam dünyasında finans ve iş faaliyetleri için merkez haline getirilecek.
    • 29.12.2022 - 12:01
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    Suudi Arabistan, Mekke ve Medine’yi İslam ekonomisinin merkezi yapmak istiyor

    Riyad yönetimi, ülkede çeşitli dönüşümler yapmayı hedefliyor.

    100 milyar dolar yatırımla 2035'e kadar tamamlanması planlanan Kral Abdullah Ekonomik Şehri girişimlerden birini oluşturuyor.

    Mekke ve Medine planları

    Son olarak Mekke ve Medine kentlerinin İslam ekonomisinin faaliyet merkezi olması amaçlanıyor. Bu kapsamda ülkedeki ilgili taraflar arasında anlaşmaya imzalar atıldı.

    Ticaret Bakanı Macid bin Abdullah el-Kasabi'nin katılımıyla Mekke Ticaret Odası, Medine Ticaret Odası ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bünyesindeki İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA) anlaşma imzaladı.

    İslam dünyasında finans için merkeze dönüştürülecek

    Üçlü anlaşma, Mekke ve Medine kentlerini İslam dünyasında finans ve iş faaliyetleri için bir merkez haline getirmeyi amaçlıyor.

    Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Kasabi, kutsal toprakları ziyaret eden Müslümanlara hizmet ve ticari kalkınma bağlamında, tarih boyunca Mekke ve Medine kentlerinde iş gücünün varlığına dikkati çekti.

    Suudi Arabistan, Mekke ve Medine’yi İslam ekonomisinin merkezi yapmak istiyor #1

    "Her iki kutsal kentin tüm Müslümanların gönlünde yeri var"

    AA'nın haberine göre, üçlü ortaklık programı kapsamında birçok girişim ve etkinliğin gerçekleştirileceği bilgisini paylaşan Kasabi, şöyle dedi:

    "Şüphesiz her iki kutsal kentin tüm Müslümanların gönlünde yeri var. Bu üçlü ortaklıkla da aralarındaki ticari ve ekonomik bağları güçlendirmelerini umuyoruz."


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