Suudi Arabistan'da yabancı işçi sayısı yüzde 26,4 geriledi

Suudi Arabistan'ın yerel pazardaki iş gücü ve istihdamı yerlileştirme planlarının yürürlüğe girmesiyle birlikte 2 milyon 240 bin yabancı işçi özel sektörden ayrıldı.

Suudi Arabistan Sosyal Sigortalar Kurumu’na göre, ülkede 2016'da 8 milyon 490 bin olan yabancı işçi sayısı aradan 5 yılın ardından, 2021'de yüzde 26,4 gerileyerek 6 milyon 250 bine düştü.

SUUDİ ARABİSTANLI ÇALIŞAN SAYISI ARTTI

Öte yandan, Suudi Arabistanlı çalışan sayısı 2016 sonunda 1 milyon 680 binken, bu yılın ilk çeyreği sonunda 1 milyon 840 bine yükseldi.

SUUDİLER ARASINDA İŞSİZLİK ORANI 2020'NİN ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE DÜŞTÜ

Suudiler arasında işsizlik oranı 2020'nin üçüncü çeyreğinde yüzde 14,9 iken aynı yılın son çeyreğinde ise yüzde 12.6'ya geriledi.

YEREL İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI ŞART KOŞULAN SEKTÖRLER

Suudi Arabistan hükümeti, çoğu perakende sektöründe olmak üzere 12 faaliyet ve satış grubuna ek olarak, sigorta, iletişim ve ulaşım gibi bazı sektörlerde yerel işçiler çalıştırılmasını şart koşuyor.