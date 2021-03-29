Süveyş Kanalı'nın tıkanmasının petrol fiyatlarına etkisi

Ever Given adlı devasa geminin Süveyş Kanalı'nı tıkamasıyla deniz trafiğindeki aylar sürebilecek yığılma nedeniyle petrol fiyatlarında artış yaşandı.

Dünya ticaretinde Süveyş Kanalı krizi devam ediyor.

Dünyanın en büyük konteyner nakliyat şirketi Maersk'in, Süveyş Kanalı tıkanıklığının, mevcut durumda küresel nakliyat sisteminde, bir dizi başka aksamaları ve birikmiş işleri tetiklediğini ve çözülmesinin haftalar, muhtemelen aylar sürebilecek yığılmalara neden olduğu yolundaki uyarısının ardından, pazartesi günü petrol vadeli fiyatları yükseldi.

HAREKET ETTİRİLDİ AMA ENDİŞELER BİTMEDİ

Analistlere göre, yük gemisinin hareket ettirilmesiyle Süveyş Kanalı'ndaki tıkanmasına neden olan sorunun çözümlenmesine karşın, küresel petrol arzına ilişkin ek endişelere neden oldu.

PETROLDE YÜZDE 1'E YAKIN ARTIŞ

Özellikle Körfez petrolünün Avrupa limanlarına ulaştırılmasındaki tek yol olan Süveyş Kanalı'nın kapanması, günde ortalama 9.6 milyar dolarlık zarara neden oldu.

Gelişmelerle, mayıs teslimi gösterge Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.94 artışla 65.17 dolara, aynı ay teslimi Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.84 artışla 61.48 dolara yükseldi.