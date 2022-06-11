Tarım grubundan tarihinin en yüksek ilk 5 aylık ihracat performansı

Tarım ihracatı dünyada en önemli gündem maddesi olarak dikkati çekerken, Rusya-Ukrayna savaşının değiştirdiği dengeler açısından da değer görüyor.

AA 'nın Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,4 artarak 102 milyar 504 milyon dolara yükseldi.

Dünyanın ilgisini üzerine çeken tarım ihtiyacı ise Türkiye'nin ihracatını artırması ile sonuçlandı. Tarım grubu, 13 milyar 495 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak-mayıs ihracatını gerçekleştirdi.

Yüzde 22,3 artış

İhracat yılın 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,3 artarken, Türkiye'nin gerçekleştirdiği toplam ihracatın içindeki payı da yüzde 13,2 oldu.

Artan jeopolitik riskler ve özellikle tarım emtialarında sert dalgalanmaların sürdüğü bir ortamda Türkiye'nin tarım ihracatı güçlendi.

Tarım grubuna bağlı 6 sektör rekor ihracata imza attı

Bu dönemde, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri 4 milyar 469 milyon dolar, meyve ve sebze mamulleri 970 milyon 739 bin dolar, kuru meyve ve mamulleri 637 milyon 75 bin dolar, süs bitkileri ve mamulleri 75 milyon 668 bin dolar, su ürünleri ve hayvansal mamuller 1 milyar 683 milyon dolar, mobilya kağıt ve orman ürünleri 3 milyar 322 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-mayıs dış satımını yaptı.

Yaş meyve ve sebze ile fındık ve mamulleri sektörlerinin ihracatı ise azalış kaydetti.

Sektörlere en fazla talep Irak'tan geldi

Tarım grubuna bağlı 10 sektörün 4 tanesi en fazla ihracatı Irak'a yaptı. Irak'a hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamullerinden 888 milyon 781 bin dolar, tütün sektöründen 38 milyon 17 bin dolar, su ürünleri ve hayvansal mamullerden 312 milyon 309 bin dolar, mobilya Kağıt ve orman ürünlerinden 394 milyon 763 bin dolarlık dış satım yapıldı.

Almanya'ya kuru meyve ve mamullerinden 87 milyon 486 bin dolarlık, fındık ve mamullerinden 186 milyon 379 bin dolarlık, ABD'ye meyve sebze mamullerinden 156 milyon 470 bin dolarlık, fındık ve mamullerinden 186 milyon 379 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.

Yaş meyve ve sebze sektörü Rusya'ya 289 milyon 161 bin dolar, süs bitkileri ve mamulleri Hollanda'ya 23 milyon 714 bin dolarlık dış satım yaptı.