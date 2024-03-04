Tarım Kredi'den Ramazan kampanyası! Market ürünleri ve tarımsal girdilerde indirim

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nin (Tarım Kredi), Türkiye genelinde 4 binden fazla kooperatif market satış noktası bulunuyor.
Tarım Kredi, bir açıklama yaparak bu satış noktalarında vatandaşların kaliteli ve güvenli ürünlere uygun fiyatla ulaşmasını sağlamak için kampanya yürüteceğini açıkladı.
Kampanya kapsamında, ülke tarımına ve enflasyonla mücadele sürecine katkı verilmesi amaçlanıyor.
5 Mart-14 Nisan tarihlerinde, kooperatif market satış noktalarındaki tüm ürünlerde fiyatlara zam uygulanmayacak.
Düzenlenen kampanya, Ramazan Bayramı sonuna kadar geçerli olacak.
5 Mart-14 Nisan tarihleri arasında
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Ramazan ayı kampanyası kapsamında, tüm kooperatif market satış noktalarında 5 Mart-14 Nisan tarihlerinde fiyatları sabitleyecek ve tarımsal girdilerde indirim uygulayacak.
Yemlerde indirim, hasat sonu vadeli satış
Öte yandan, Türkiye genelindeki 2 bine yakın Tarım Kredi kooperatifinde; motorin, zirai ilaç ve tohumda, kampanya süresince vade farkı uygulanmadan hasat sonu (31 Ağustos) vadeli satış yapılacak.
Karma hayvan yemlerinde ton başına yüzde 5'e varan indirim yapılacak ve indirim sonrasında oluşacak fiyatlar, kampanya dönemi süresince sabitlenecek.
Yem satışları üreticilere vade farkı uygulanmadan 4 ay vadeli
İndirime ek olarak söz konusu yem satışlarının üreticilere vade farkı uygulanmadan 4 ay vadeli yapılması sağlanacak.
Kimyevi gübreler
Kimyevi gübrelerde ton başına yüzde 5'e varan indirim yapılacak ve indirim sonrasında oluşacak fiyatlara kampanya dönemi süresince herhangi bir zam uygulanmayacak.
Kampanya süresince fiyatlara çiftçi lehine ayarlama yapılacak
Kampanya süresince piyasada daha düşük fiyat oluşması halinde fiyatlar, çiftçilerin lehine olacak şekilde tekrar düşürülecek.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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