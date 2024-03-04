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Tarım Kredi'den Ramazan kampanyası! Market ürünleri ve tarımsal girdilerde indirim

Tarım Kredi'den Ramazan kampanyası! Market ürünleri ve tarımsal girdilerde indirim Ramazan ayı gıda tüketimi artıyor ve fiyat artışları yaşanıyor. Tarım Kredi, piyasada dengeye sağlamak ve vatandaşlara daha ekonomik ürün sunmak için Ramazan Kampanyası başlattı. Kurum, ayrıca tarımsal girdilerde de kampanya yapmaya hazırlanıyor.