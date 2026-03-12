Tarımda robot filoları kurulacak

Gençler tarım sektöründen uzaklaştı. Tarımın ise hayatın devamlılığı için sürdürülebilir olması gerekiyor.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Çolak, ​​​​​​​otonom robotların 2050'ye kadar tarlada olacağını belirtti.

Yakın gelecekte tarımda her aşamada veri analitiğinden ve teknolojiden çok daha fazla faydalanılacağına işaret eden Çolak, şu değerlendirmelerde bulundu:

Otonom robotlar olacak. Bunlar tarlada 2050 yılına kadar mutlaka olacaklar. Hatta sadece tek bir robot olarak da değil, filolar halinde olacaklar. Tıpkı işçilerin imece şeklinde işe koyuldukları gibi koyulacaklar. Bu kaçınılmaz.

"BİRBİRLERİYLE HABERLEŞECEKLER"

Tabii bunların gerçek zamanlı çalışabilmesi için nesnelerin interneti kullanılacak yani bunlar birbiriyle haberleşecekler. Birbirlerinden haberleri olacak, ne kadar topladıklarından haberleri olacak.



Bir drone havadan uçarak o bölgedeki verimin ne olduğunu tahminleyecek ve bir başka robot bunun geçerlemesini yapacak. Yani dolayısıyla tarımda ileri seviyede çok büyük gelişmeler bizleri bekliyor. Otonom sistemler mutlaka hakim olacak.

MOBİL UYGULAMA İLE UZAKTAN YÖNETİLECEKLER

Çolak, tarımda robot filoları, drone'llar ve insansız araçların seferber edilmesiyle sağlıklı ve güvenilir gıda üretimini destekleyecek yöntemlerin geliştirileceğinin altını çizerek, çiftçilerin bu sistemleri mobil uygulamalar veya akıllı makinelerle kolayca uzaktan yönetebileceğini söyledi.

"GENÇ KUŞAK TARLADAN UZAKLAŞTI"

Araştırmalara göre çiftçilerin ortalama yaşının 58-62 arasında olduğunu ve genç kuşağın tarımdan uzaklaştığını hatırlatan Çolak, sözlerini şöyle tamamladı:

Kuşaklar arasındaki fark teknolojiye yakınlık yönünden önemli. Özellikle genç kuşak teknolojiye çok yakın ve teknolojiyi çok daha verimli, hızlı kullanabilme özelliğine sahip ama bu genç kuşak tarımda yok. Tarımdan uzaklaşıyor. Dolayısıyla robotlar burada devreye girmek zorunda kalabilir. Türkiye için genç kuşağın uzaklaşması çok büyük bir tehlike değil henüz.

TARIMDA YAPAY ZEKA

Tarım sektörü, iklim değişikliği ve su kısıtı nedeniyle kritik eşiklerden geçiyor. Bu tablo karşısında teknoloji, yalnızca verim artışı sağlayan bir araç değil üretimi daha akıllı, daha sürdürülebilir ve daha dirençli hale getiren stratejik bir dönüşüm alanı olarak öne çıkıyor. Sensörlerden otonom traktörlere, veri analitiğinden yapay zeka destekli karar sistemlerine uzanan bu yeni dönem, tarımda köklü bir paradigma değişimine işaret ediyor.