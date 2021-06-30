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- Tasarruf tedbirleri genelgesi gazete alımı ve kitap basımını da kapsadı
Tasarruf tedbirleri genelgesi gazete alımı ve kitap basımını da kapsadı
- AA
- 30.06.2021 - 09:03
- Güncelleme : 30.06.2021 - 09:05
Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Cumhurbaşkanlığı genelgesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının, harcamalarında uygun azami tasarruf prensiplerine uymaları bir görev ve bir mecburiyet olduğu vurgulandı. Bu kapsamda basın yayın giderlerinde de düzenlemeye gidildi.
RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI
Kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin 'tasarruf tedbirleri' genelgesi Resmi Gazete'de yayınlandı.
KAMU KURUMLARINDA GÜNLÜK GAZETE ALIMI YAPILMAYACAK
Kamu kurum ve kuruluşlarının basını izleme ile ilgili birimleri ve kütüphane dokümantasyon merkezleri hariç hiçbir şekilde günlük gazete alımı yapılmayacak, görev alanı ile ilgili olmayan yayınlara abone olunmayacak.
KİTAP BASILMASI UYGULAMADAN KALDIRILDI
İdare faaliyetlerini tanıtmaya yönelik rapor, kitap, dergi, bülten ve benzeri yayınlar basılmayacak, bu dokümanların hazırlanması ve paylaşımı elektronik ortamda yapılacak.
BASILI YAYINLAR İHTİYAÇ SAYISI KADAR ÇOĞALTILABİLECEK
Kamu kurum ve kuruluşları tarafından bastırılması zorunlu görülen dokümanlar ihtiyaç sayısı kadar bastırılacak ve ekonomik malzeme kullanımı tercih edilecek.