Tatil sezonu öncesi rezervasyon dolandırıcılığına karşı 8 kritik uyarı

Tatil sezonu yaklaşıyor.

Tüketiciler, tatil sezonunun yaklaşmasıyla, turizm sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların yürüttüğü yoğun reklam ve tanıtım faaliyetleriyle karşılaşıyor.

Kötü niyetli kişiler tarafından, sıkça tercih edilen otel ve turizm tesislerinin, internet sitelerinin fotoğraf ve isimleri kopyalanarak, e-posta ve kısa mesajlar üzerinden cazip tekliflerle, tüketiciler mağdur ediliyor. Bu nedenle tatil rezervasyonu yapacak tüketicilerin, mağduriyet yaşamamak için bazı hususlara dikkat etmesi gerekiyor.

"İŞLETME BELGELERİ MUTLAKA SORGULANMALI"

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, son yıllarda dijital platformlar üzerinden yürütülen tatil dolandırıcılığına karşı vatandaşların, çok daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

"DİKKATSİZ ADIMLAR MADDİ KAYBA NEDEN OLABİLİR"

Tatile çıkmanın, dinlenme ve yenilenme yolu olduğunu ancak dikkatsiz adımların maddi kayıplara yol açabileceğine işaret eden Kılıç, tüketicilerin "güvenli rezervasyon" yol haritasına uymaları gerektiğini vurguladı. Tüketicilerin "çok ucuz" gibi görünen ancak gerçekliği olmayan paketlerle kandırıldığına dikkati çeken Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

Tüketicilerimiz tatil planlarken, maalesef aldatıcı reklamların hedefi olabiliyor. Özellikle sosyal medya üzerinden sunulan ve piyasa değerinin çok altında olan tekliflere, şüpheyle yaklaşılmalı. Dolandırıcılar, başka otellere ait lüks görselleri kullanarak, sahte web siteleri oluşturuyor. Bu sitelerin uzantıları, bazen orijinal sitelerle o kadar benzer oluyor ki fark etmek güçleşiyor. Vatandaşlarımız, hizmet alacakları acentenin veya otelin resmi kanallarını, işletme belgelerini mutlaka sorgulamalı.

"ŞAHSİ HESAPLARA PARA GÖNDERMEYİN"

Kılıç, ödeme yöntemleri konusunda uyarılarda bulunarak, kayıt dışı işlemlerin telafisinin zor olduğunu anlattı. Kapora alındıktan sonra bazı acentelerin ortadan kaybolabildiğini belirten Kılıç, şu değerlendirmelerde bulundu:

En sık karşılaştığımız mağduriyetlerden biri de kaporaların şirket hesabı yerine, şahsi IBAN numaralarına EFT yapılması. Tüketicilerimize tavsiyemiz, ödemelerini mümkünse kredi kartı ile yapmaları. Bu hem işlemin kayıt altında kalmasını sağlar, hem de bir sorun yaşandığında 'ters ibraz' gibi hakların kullanılmasına imkan tanır. Ayrıca, mutlaka yazılı sözleşme talep edilmeli, bu sözleşmede otelin adı, konumu, tarih ve hizmet kapsamı net bir şekilde yer almalı.

"TANITIM GÖRSELLERİ EN KUVVETLİ DELİL SAYILIYOR"

Kılıç, reklamlarda yer alan her bilginin hukuken bağlayıcı olduğuna değinerek, tüketicilerin gördükleri ilanın, broşürün veya internet sayfası görselinin bir kopyasını alması gerektiğini aktardı. Bu görsellerin, ileride yaşanabilecek bir uyuşmazlıkta en güçlü delil niteliği taşıdığının altını çizen Kılıç, otelin konumunun, yıldız sayısının ve yemek hizmetleri gibi detayların netleşmeden ödeme yapılmaması gerektiğini bildirdi.

"186 BİN LİRA ÜSTÜ UYUŞMAZLIKLARDA TÜKETİCİ ARABULUCUSUNA BAŞVURULMALI"

Mağduriyet yaşanması durumunda, izlenecek yasal yollar hakkında bilgi veren Kılıç, şunları kaydetti:

Tüketicilerimiz bir sorun yaşadığında, haklarını aramaktan çekinmemeli. Bu yıl için belirlenen limitlere göre, 186 bin liraya kadar olan uyuşmazlıklarda, tüketicinin ikamet ettiği yerdeki tüketici hakem heyetlerine başvurulması gerekiyor. Eğer mağduriyet tutarı, bu tutarın üzerindeyse hakem heyetine değil, tüketici arabulucusuna başvuru yapılması yasal bir zorunluluktur.

TATİL REZERVASYONU YAPACAK TÜKETİCİLER İÇİN UYARILAR

1- Sahte sitelere dikkat:

Sık tercih edilen otellerin veya turizm tesislerinin web sitelerinin fotoğraf ve isimleri kopyalanabiliyor

2- E-posta ve kısa mesajlarla gelen cazip tekliflerde dikkatli olun:

İşletme belgelerini sorgulayın. Rezervasyon yapacağınız acente veya otelin resmi kanallarını ve işletme belgelerini mutlaka doğrulayın

3- Şüpheli fiyatlara şüpheyle yaklaşın:

Sosyal medyada veya dijital platformlarda piyasa değerinin çok altında sunulan teklifler genellikle aldatıcı olabilir

4- Ödemeleri güvenli yöntemle yapın:

Mümkünse kredi kartı ile ödeme yapın şahsi IBAN a EFT göndermekten kaçının

5- Yazılı sözleşme talep edin:

Rezervasyon sırasında otelin adı konumu tarih ve hizmet kapsamının net olarak yer aldığı sözleşme alın

6- Reklam ve görselleri saklayın:

İlan broşür veya internet sayfası görsellerinin bir kopyasını alın ileride uyuşmazlıkta güçlü delil olabilir

7- Detaylar netleşmeden ödeme yapmayın:

Otelin konumu yıldız sayısı ve yemek hizmetleri gibi detaylar kesinleşmeden kapora veya ödeme göndermeyin

8- Mağduriyet durumunda hak arayın:

186 bin TL'ye kadar uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetine üzerindeyse tüketici arabulucusuna başvurun