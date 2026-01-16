TAV Havalimanları, Tiflis’te işletme süresini 2032’ye uzattı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye’nin dünyadaki lider markalarından TAV Havalimanları, Tiflis Uluslararası Havalimanı’nın işletme süresinin uzatılmasına yönelik Gürcistan hükümetiyle anlaşmaya vardı. Anlaşma kapsamında TAV, 2028’e kadar yaklaşık 150 milyon dolarlık yatırımı hayata geçirerek havalimanının kapasitesini ve hizmet kalitesini önemli ölçüde artıracak.

İŞLETME SÜRESİ 2031 SONUNA KADAR UZATILDI

TAV Havalimanları, Tiflis Havalimanı’nın işletme süresini 31 Aralık 2031’e kadar uzatacak anlaşmayı imzaladı. Törende Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze, Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivishvili ile TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan yer aldı.

150 MİLYON DOLARLIK YATIRIMLA KAPASİTE ARTIŞI

Anlaşma kapsamında yapılacak yatırımla havalimanının yıllık yolcu kapasitesi 10 milyonun üzerine çıkarılacak. Mevcut 37 bin 500 metrekarelik terminal alanına 19 bin 500 metrekare eklenirken, beş yeni yolcu köprüsüyle kapasite iki katına yakın artırılacak.

Terminale iki ek bagaj taşıma bandı kazandırılacak, aprona yedi yeni uçak park alanı eklenecek. Ayrıca 24 pasaport gişesi, 10 check-in kontuarı ve 500 araçlık ek otopark alanı oluşturulacak.

“GÜRCİSTAN OPERASYONLARIMIZ ÖZEL BİR YERE SAHİP”

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, Gürcistan’daki faaliyetlerin şirket için ayrı bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, “Türkiye dışındaki ilk yatırımımızı Gürcistan’da gerçekleştirdik. Bugün sekiz ülkede 15 havalimanından oluşan bir portföye sahibiz. Tiflis Havalimanı’nı bölgesel bir merkez haline getirdik. Yolcu sayısı 2005’te 540 bin iken bugün 5,4 milyona ulaştı. Bu anlaşma, TAV’a duyulan güvenin güçlü bir göstergesidir.” dedi.

GÜRCİSTAN’DAN YATIRIMA DESTEK MESAJI

Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ise Tiflis Havalimanı’nın ülkenin ekonomik kalkınması ve turizmi açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, “Rekor ziyaretçi sayılarının görüldüğü bir dönemde bu yatırım, Gürcistan’ın bölgesel ve küresel havacılıktaki konumunu daha da güçlendirecek.” değerlendirmesinde bulundu.

2028’DE TAMAMLANACAK

Skytrax tarafından Doğu Avrupa’nın en iyi havalimanları arasında gösterilen Tiflis Havalimanı, 2025’te yolcu sayısını bir önceki yıla göre yüzde 13,7 artırarak 5,4 milyona çıkardı. TAV Havalimanları, Gürcistan’da Tiflis’in yanı sıra Batum Havalimanı’nı da işletiyor. Yeni yatırımın 2028 yılında tamamlanması planlanıyor.