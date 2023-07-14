TBB raporu ile tarımın bugünü ve beklentiler ortaya kondu TBB'nin tarım raporunda çiftçinin üretim eğilimi sergilendi ve açıklanan verilerden ihtiyaç tespiti için yararlanıldı.

AA

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), tarım sektörünün kapsamlı olarak analiz edildiği Tarım Sektörü Raporu'nu yayınladı.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'na (TSKB) hazırlatılan raporda, küresel tarım sektöründeki gelişmeler, Türkiye'ye yansıması ve sürdürülebilir tarım çalışmaları ele alınıyor.

Raporda Kahramanmaraş merkezli depremlerin gerçekleştiği 11 il için ayrı bir parantez açıldı.

Deprem bölgesindeki bitkisel üretimin ayrıca değerlendirildiği raporda, sektörün mevcut yapısının yanı sıra geleceğe ilişkin beklentilere ve eğilimlere de yer verildi.

Gübre maliyetlerinin azalması öngörülüyor

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, rapora ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

Girdi fiyatları konusunda Rusya-Ukrayna geriliminin etkileri nedeniyle artan doğalgaz fiyatlarının önümüzdeki dönemlerde düşmeye devam edeceği ve buna bağlı olarak gübre maliyetlerinin de azalacağı öngörülüyor.

Tarım kredilerinin aldığı pay

Tarım kredilerinin toplam kredi hacminden ortalama yüzde 4 pay aldığına işaret eden Çakar, takipteki kredi oranının da son 3 yıldır azaldığını bildirdi.

Sektörün GSYH'ye katkısı

Çakar, sektörün GSYH'ye katkısının yüzde 6,5 olduğunu, istihdama ve ülke refahına pozitif katkı sağladığını aktardı.

"Çiftçiler sertifikalı tohum, organik ve iyi tarım desteklerinden faydalanıyor"

Çiftçilerin iyi tarım ve sürdürülebilir tarım konusunda bilinçlendiklerini belirten Çakar, şu ifadeleri kullandı:

Çiftçiler sertifikalı tohum, organik ve iyi tarım desteklerinden faydalanıyor. Danışmanlık hizmetleri alıyor, entegrasyon çalışmalarına katılıyor. 2022'de TARSİM sonuçlarına göre yangınlar ve hasarlara karşı sigortalama bilincinin de rekor düzeyde arttığını görüyoruz.

"Tarım alanlarının büyüklüğü sabit kalırken tarımsal üretim miktarı artıyor"

Raporda, 2000 ila 2020 yılları arasında küresel tarımsal alan büyüklüğünün önemli ölçüde değişmediğinin görüldüğü, küresel arazilerin yüzde 33'ünün tarım alanı, yüzde 67'sinin kalıcı çayır ve meralardan oluştuğu belirtilerek, tarım alanlarının büyüklüğü sabit seyrederken gelişen teknoloji seviyesiyle beraber tarımsal üretim miktarının arttığına dikkati çekildi.

"Tarım alanlarında büyüme gözlemlendi"

Türkiye'de 2017 ile 2022 yılları arasında tarım alanlarında yüzde 0,4 oranında yıllık bileşik büyüme ile cüzi seviyede bir büyüme gözlemlendiği ve bu durumun küresel büyüme trendleri ile paralel seyrettiği aktarılan raporda, aynı dönemde tarım arazilerinin toplam ülke yüz ölçümünün yüzde 30'una tekabül ettiği bildirildi.

Tahıl ekimi

İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgeleri'nde ağırlıklı olarak tahıl ekimi yapıldığı, özellikle Ege ve Akdeniz Bölgelerinde meyve ve sebze ekiminin yoğun olduğunun görüldüğü belirtilen raporda, şunlar kaydedildi: