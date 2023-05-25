TBB, SPK ve BDDK eş zamanlı açıklama yaptı! Bankacılık sektörü güçlü Seçimler nedeni ile kamuoyunda finans sisteminin zayıfladığına dair haberler yayınlanınca, bankacılık sektörünün kurumları ardı ardına açıklama yaparak sektörün güçlü olduğuna vurgu yaptı.

AA

Bankacılık sektörünün denetleyici kurumları yaptıkları açıklamalarda, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada bankalar hakkında beyan edilen değerlendirmelerin; bir belge ve bilgiye dayanmayan açıklamaların gerçeği yansıtmadığı dile getirildi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)ve Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK), eşzamanlı bir açıklama yayınlayarak bankacılık sektörünün güçlü olduğunu belirtti.

Kurumlar açıklamalarında ayrıca spekülatif açıklamalara asla itibar edilmemesi gerektiği belirterek, bankacılık sektörünün siyaset üstü tutulması gerektiğine vurgu yaptı.

Açıklamalarda sektörün büyüklüğü rakamlarla ortaya kondu.

"Ülkemizde bankacılık sektörü yüksek bir likidite, aktif kalitesi ve sermaye yeterliliğine sahip"

TBB'nin açıklaması şöyle:

Ülkemizde bankacılık sektörü yüksek bir likidite, aktif kalitesi ve sermaye yeterliliğine sahiptir. Sektörün 17 Mayıs 2023 tarihi itibariyle 427 milyar TL likit varlığı, 110 milyar Dolar yabancı para likit varlığı bulunmaktadır. Likidite oranı yüzde 160 ile diğer göstergelere benzer şekilde uluslararası ortalamalar düzeyindedir.

Bankacılık sektörü tüm yükümlülüklerini karşılayabilecek güçtedir. Bugüne kadar çok sayıda iç ve dış kaynaklı şoklara dayanıklılık gösteren bankacılık sektörü sağlam bir yapıdadır, faaliyetlerinin tümü kayıt altındadır ve sürekli denetime tabidir.

"Bankacılık sektöründe güvenin korunması hepimizin görevi olmalı"

Sektör Türkiye ekonomisinin gücüne inanmakta, gücünü ekonomiden almakta, sağlıklı bir bilanço ile ekonomiye destek olmaktadır. Bankacılık sektöründe güvenin korunması hepimizin görev ve sorumluluğunda olmalıdır. Bankacılıkla ilgili konuların siyaset üstü tutulması büyük önem arz etmektedir.

Bu nedenle sektörün güvenirliliğine zarar verebilecek gerçeği yansıtamayan spekülatif açıklamalara asla itibar edilmemelidir. Müşterilerimizin sektöre duydukları güvenden dolayı teşekkür ederiz.

"Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören şirketlerimiz hakkında, gerçeği yansıtmayan açıklamalar yapılıyor"

Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu ile ilgili açıklaması şöyle:

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören şirketlerimiz hakkında herhangi bir bilgi ve belgeye dayanmayan, gerçeği yansıtmayan, mesnetsiz açıklamaların yapıldığı görülmektedir.

Uluslararası piyasalara tam entegre olan sermaye piyasamız güvenilir, şeffaf, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işlemektedir. Yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasını birinci önceliğimizdir. Borsa İstanbul’da gerçekleştirilen işlemler, Kurulumuz ve Borsa İstanbul tarafından anlık olarak takip edilmektedir.

"Sorumlular hakkında cezaî ve idari yaptırımlar uygulanacak"

Sermaye piyasasının güven ve istikrar içinde işleyişini bozacak açıklamaların yanı sıra piyasa bozucu işlem ve eylemlerin tespiti halinde, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Kurulumuz tarafından sorumlular hakkında cezaî ve idari yaptırımlar uygulanacaktır.

"Bankalarımız güçlü ve sağlam likidite ve finansal rasyolara sahip bir şekilde yoluna devam etmektedir"

BDDK'nın açıklaması da şu şekilde:

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada bankalarımız hakkında beyan edilen bir belge ve bilgiye dayanmayan açıklamalar gerçeği yansıtmamakta olup bu tür mesnetsiz ve gerçeğe açıklamalara itibar edilmemesi, yayınlarda yer verilmesinin bankacılık mevzuatı çerçevesinde açıkça suç teşkil ettiğinin bilinmesi ve bu açıklamaları yapanlar ve yayanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağı uyarısı kamuoyuna önemle duyurulur.