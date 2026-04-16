TCMB Başkan Yardımcısı Hatice Karahan: Temkinli ve veri odaklı yaklaşımı sürdüreceğiz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, Washington’da küresel ekonomi değerlendirmesi yaptı. Karahan, Institute of International Finance (IIF) tarafından Washington DC’de düzenlenen “Global Outlook Forum: Deglobalization and Fragmentation” panelinde, son yıllarda yaşanan küresel şokların ekonomilere ve para politikalarına etkilerine ilişkin soruları yanıtladı.

“ARZ YÖNLÜ ŞOK” VURGUSU

IIF Küresel Görünüm Forumu'nda konuşan Karahan, son yaşanan krizin temelde arz yönlü bir şok niteliği taşıdığına dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

Gelişmeler geçici ve nispi fiyat değişikliklerine mi yoksa daha kalıcı ve genele yayılan bir enflasyona mı sebep olacak? Bunun ayrımını yapabilmek merkez bankaları için kritik önem taşıyor. Bu noktada ücretler ve beklentiler üzerinde ikincil etkilerin olup olmayacağı da yakından izlenmeli.

BEKLENTİLER VE KUR KANALINA DİKKAT ÇEKTİ

Para politikası açısından beklentiler kanalı ve kur kanalının önemine işaret eden Karahan, TCMB’nin Orta Doğu’daki şok sonrası bu kanallardan gelebilecek yayılma etkilerini sınırlamak amacıyla proaktif bir duruş sergilediğini ve gerekli önlemleri aldığını ifade etti.

“SAVAŞIN SÜRESİ ETKİLERİ BELİRLEYECEK”

Karahan, enflasyon üzerindeki potansiyel etkilerin Orta Doğu’daki savaşın ne kadar süreceğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu vurgulayarak, “Bu süreçte temkinli ve veri odaklı yaklaşımımızı sürdüreceğiz. Aldığımız sıkı parasal duruş kararları, özellikle beklentilerin yönetilmesi açısından büyük önem taşıyor.” değerlendirmesinde bulundu.