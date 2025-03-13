TCMB Başkanı Fatih Karahan'a FPA Medal ödülü

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'a, Foreign Policy Association (FPA) Medal ödülü takdim edildi.

New York’ta düzenlenen törende, Karahan'a, TCMB'nin uluslararası kuruluşlar ve küresel merkez bankalarıyla ilişkileri ve kamuoyunun bilgisini artırmaya yönelik çalışmalarından dolayı teşekkür edilerek, FPA Medal ödülü takdim edildi.

"BAŞARI, KOLEKTİF ÇALIŞMANIN ÜRÜNÜ"

Karahan, törende yaptığı konuşmada, "Bu ödülü sadece bireysel olarak değil, sorumlu ekonomik yönetişimi geliştirmek için yorulmadan çalışan herkesin kolektif başarısının bir sembolü olarak kabul ediyorum." dedi.

TÜRKİYE'DEKİ DEZENFLASYON SÜRECİNİ AKTARDI

Türkiye'deki dezenflasyon sürecine de değinen Karahan, bu süreçte diğer devlet kurumlarının eşgüdüm katkılarına dikkati çekti.

YATIRIMCI TEMASLARI SÜRÜYOR

TCMB Başkanı Karahan'ın New York'taki temasları, yatırımcı kuruluşlarla yaptığı görüşmelerle devam etti.