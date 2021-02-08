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    TCMB Başkanı Naci Ağbal iş dünyası temsilcilerini ziyaret etti

    TCMB Başkanı Ağbal, iş dünyasındaki esnaf ve sanatkarı temsil eden TESK ile iş insanlarının bağlı bulunduğu TOBB'u ziyaret ederek, yöneticileri ile görüştü.
    • AA & Ensonhaber
    • 08.02.2021 - 18:03
    • Güncelleme : 08.02.2021 - 18:09
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    TCMB Başkanı Naci Ağbal iş dünyası temsilcilerini ziyaret etti

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın iş dünyası temsilcilerine düzenlediği ziyaretler, kurumun resmi Twitter adresinde yayınlandı.

    Merkez Bankası'nın mesajında "Enflasyon hedeflemesi çerçevesinde 2023 yılında yüzde 5 düzeyinde oluşacak kalıcı fiyat istikrarı hedefimize ilişkin bilgilendirme yapmak ve bu hedef etrafında toplumsal sahiplenme sağlamak amacıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Biirliği (TOBB) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) ziyaret edildi." açıklaması yapıldı.

    "KURUMLARIN ENFLASYON HEDEFİNE DESTEK VERMESİ SEVİNDİRİCİ"

    Sosyal medyadan yapılan paylaşımda TCMB, TOBB  ve TESK yönetiminin fiyat istikrarı hedefine yönelik güçlü desteklerini görmekten büyük memnuniyet duyulduğunu belirtti.

    TCMB Başkanı Naci Ağbal iş dünyası temsilcilerini ziyaret etti #1

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