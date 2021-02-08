Haberler

Ekonomi Haberleri

TCMB Başkanı Naci Ağbal iş dünyası temsilcilerini ziyaret etti

TCMB Başkanı Naci Ağbal iş dünyası temsilcilerini ziyaret etti

TCMB Başkanı Ağbal, iş dünyasındaki esnaf ve sanatkarı temsil eden TESK ile iş insanlarının bağlı bulunduğu TOBB'u ziyaret ederek, yöneticileri ile görüştü.