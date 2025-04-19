TCMB iki repo ihalesi açtı

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan duyuruya göre iki repo ihalesi açıldı.

24 Nisan tarihli ihalenin tutarı vadeli 50 milyar lira ve 25 Nisan tarihli ihale vadeli 50 milyar lira olarak açıklandı.

Banka geçen ay politika faizinden fonlamayı askıya almış, bunun yerine gecelik borç verme faiz oranını kullanmıştı.

BİR HAFTALIK REPO İHALELERİNE DEVAM

TCMB, perşembe günkü faiz artışının ardından bir haftalık repo ihalelerine devam edeceğini duyurmuştu.