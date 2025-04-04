TCMB: Reel efektif döviz kuru endeksi martta geriledi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan geçici verilere göre, reel efektif döviz kuru endeksi TÜFE bazında geçen ay, bir önceki aya kıyasla 1,62 puan azalışla 73,48 oldu.

Reel efektif döviz kuru endeksi, Şubat 2025'te 75,10 düzeyindeydi.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 3 puan düşüşle 98,5'ten 95,5'e geriledi.

TÜRK LİRASI DEĞERİ GEÇEN YILA GÖRE ARTIŞTA

Türk Lirası'nın değeri, geçen yılın aynı dönemine göre TÜFE bazında 10,85 puan, Yİ-ÜFE bazında da 5,24 puan arttı.