TCMB zorunlu karşılık düzenlemesini değiştirdi

TCMB’den yapılan açıklamaya göre, banka fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğinin artırılması için zorunlu karşılık düzenlemesinde değişikliğe gitti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilmesi imkanı azami oranını yüzde 20'den yüzde 10'a düşürdü, döviz cinsinden mevduat ve katılım fonuna uygulanan zorunlu karşılık oranlarını tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırdı.

TÜRK LİRASI ZORUNLU KARŞILIKLARIN DÖVİZ CİNSİNDEN TESİS EDİLMESİ İMKANI DÜŞÜRÜLDÜ

Bu kapsamda, Türk Lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilmesi imkanı azami oranı yüzde 20'den yüzde 10'a düşürüldü. Söz konusu imkan 1 Ekim 2021 tesis tarihinde sonlandırılacak.

DÖVİZ CİNSİNDEN MEVDUAT KARŞILIK ORANLARI TÜM VADE DİLİMLERİNDE 200 BAZ PUAN ARTTI

Döviz cinsinden mevduat ve katılım fonuna uygulanan zorunlu karşılık oranları da tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırıldı.

ZORUNLU KARŞILIK TESİSLERİ ARTACAK

Alınan bu kararla, ilk aşamada Türk Lirası cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin 13 milyar 200 milyon lira, döviz cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin yaklaşık 2 milyar 700 milyon dolar artması bekleniyor.

TÜRK LİRASI MEVDUAT VE KATILIM FONUNA DÖNÜŞEN TUTARLAR ZORUNLU KARŞILIK YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN MUAF

Öte yandan 25 Haziran 2021'de yabancı para mevduat ve katılım fonu hesaplarında bulunan, bu tarihten sonra Türk Lirası mevduat ve katılım fonuna dönüşen tutarların zorunlu karşılık yükümlülüğünden muaf tutulacak. Türk Lirası cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara, bankacılık sistemindeki toplam mevduat ve katılım fonu içinde Türk Lirası'nın payını artırıcı yönde ilave faiz/nema uygulanacak.

DEĞİŞİKLİKLER 6 AĞUSTOS 2021'DE BAŞLAYACAK

Söz konusu değişiklikler, tesisi 6 Ağustos 2021'de başlayacak olan 19 Temmuz 2021 yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacak.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Bu arada TCMB'nin 19 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek olan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'inde yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında da yayınlandı.

DEĞİŞİKLİĞİN PİYASALAR ÜZERİNDE ETKİ YAPMASI BEKLENMİYOR

Analistler, TCMB'nin zorunlu karşılık oranları düzenlemesinin piyasalar üzerinde bir etki yapmasının beklenmediğini belirttti.