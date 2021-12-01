TCMB'den doğrudan döviz müdahalesi ilk değil

Merkez Bankası, bugün döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) resmi internet sitesinden paylaşılan basın bülteninde, doğrudan döviz müdahalesine ilişkin duyuruda, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

MERKEZ BANKASI'NIN İLK MÜDAHALESİ DEĞİL

TCMB, son olarak doğrudan döviz müdahalesini Ocak 2014'te 3,15 milyar dolarlık satışla yapmıştı.

Merkez Bankası'nın bu tür müdahaleleri, piyasanın arzusu üzerine ve piyasaya likit sunma yolu ile yaptığı biliniyor.

BUGÜN SERBEST PİYASADA DÖVİZ FİYATLARI

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,0910 lira, euronun satış fiyatı ise 14,8920 lira olmuştu.

İstanbul serbest piyasada dolar 13,5320 liradan, euro 15,3720 liradan güne başladı.

MERKEZ'İN KARARINI AÇIKLAMASININ ARDINDAN DÖVİZ GERİLEDİ

Merkez Bankası’nın dövize müdahalesi haberinin hemen ardından euro 14,4086 liraya, dolar ise 12,787 liraya geriledi.