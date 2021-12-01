Euro
14.8983
-4.05%
Dolar
13.1437
-3.86%
Altın
715.17
-8.16%
Borsa
1.844
1.9%
Bitcoin
758.170
3.63%
BTXN Coin
51.28
0.37%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    TCMB'den doğrudan döviz müdahalesi ilk değil

    Merkez Bankası, bugün döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini duyurdu.
    • AA
    • 01.12.2021 - 12:55
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 13:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    TCMB'den doğrudan döviz müdahalesi ilk değil

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) resmi internet sitesinden paylaşılan basın bülteninde, doğrudan döviz müdahalesine ilişkin  duyuruda, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

    MERKEZ BANKASI'NIN İLK MÜDAHALESİ DEĞİL

    TCMB, son olarak doğrudan döviz müdahalesini Ocak 2014'te 3,15 milyar dolarlık satışla yapmıştı.

    Merkez Bankası'nın bu tür müdahaleleri, piyasanın arzusu üzerine ve piyasaya likit sunma yolu ile yaptığı biliniyor.

    TCMB den doğrudan döviz müdahalesi ilk değil #1

    BUGÜN SERBEST PİYASADA DÖVİZ FİYATLARI

    Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,0910 lira, euronun satış fiyatı ise 14,8920 lira olmuştu.

    İstanbul serbest piyasada dolar 13,5320 liradan, euro 15,3720 liradan güne başladı.

    MERKEZ'İN KARARINI AÇIKLAMASININ ARDINDAN DÖVİZ GERİLEDİ

    Merkez Bankası’nın dövize müdahalesi haberinin hemen ardından euro 14,4086 liraya, dolar ise 12,787 liraya geriledi.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir