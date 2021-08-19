Tekirdağ'da rekabeti ihlal eden 17 kuyumcuya 263 bin 818 lira ceza

Tekirdağ'da rekabeti ihlal eden 17 kuyumcuya 263 bin 818 lira ceza

Tekirdağ'ın iki ilçesindeki bazı kuyumcular, aralarında anlaşarak altın alış ve satış fiyatlarını, serbest piyasadan bağımsız olarak kendileri belirleyerek haksız kazanç sağladı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde faaliyet gösteren bazı kuyumcuların, aralarında anlaşarak altın alış ve satış fiyatlarını organize şekilde belirlemesi ve vatandaşa yansıtması, Rekabet Kurumu'nun dikkatinden kaçmadı.

17 KUYUMCU HAKSIZ REKABET İÇİN ORGANİZE HAREKET ETTİ

Rekabet Kurumunca, Tekirdağ'da faaliyet gösteren 17 kuyumcuya, "aralarında anlaşarak altın alış ve satış fiyatlarını belirledikleri" gerekçesiyle toplam 263 bin 818 lira ceza uygulandı.

ARALARINDA ANLAŞARAK ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARINI BELİRLEDİLER

Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde faaliyet gösteren bazı kuyumcuların aralarında anlaşarak altın alış ve satış fiyatlarını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiası üzerine Rekabet Kurumunca 22 Ağustos 2019'da başlatılan soruşturma tamamlandı.

DELİLLER DEĞERLENDİRİLDİ

Rekabet Kurumu’nun 12 Ağustos 2021'de gerçekleştirdiği toplantıda, tüm delil, bilgi ve belgeler, düzenlenen rapor, yazılı savunmalar, sözlü savunma ve yapılan açıklamalar değerlendirilerek 17 teşebbüsün 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettikleri belirlendi.

TOPLAM 263 BİN 818 LİRA CEZA KESİLDİ

Bu işletmelere, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, toplam 263 bin 818 lira ceza verilmesi oybbirliği ile kararlaştırıldı.