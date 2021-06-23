Tekirdağ'da tarım sulamaya hibe desteği veriliyor

Tekirdağ’da Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde 7 yatırımcı, 780 bin liralık hibe almaya hak kazandı.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde, 2021 yılı Bireysel Sulama Hibe Desteği Sözleşmeleri imza töreni gerçekleştirildi.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, sulamanın ve modern sulama sistemlerinin öneminden bahsederek, hibe destekleri hakkında üreticilere bilgiler verdi.

7 YATIRIMCI HİBE ALACAK

16. Etap Bireysel Sulama Destekleri kapsamında Tekirdağ’da 7 yatırımcı hibe almaya hak kazandı. Bu yatırımlardan 3’ü tarla içi damla sulama nitelikli proje, 4’ü ise tamburlu yağmurlama sulama sistemi nitelikli proje oldu. Bu projeleri destekleme miktarı ise 780 bin 186 lira olarak açıklandı.