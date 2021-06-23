Euro
10.3499
0.15%
Dolar
8.6571
0.08%
Altın
495.98
0.25%
Borsa
1.404
-0.41%
Bitcoin
295.500
10.35%
EXEN Coin
29.80
13.74%
27ºC
İstanbul
Gök gürültülü sağanak yağış 27 C

    Tekirdağ'da tarım sulamaya hibe desteği veriliyor

    Tekirdağ’da Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde 7 yatırımcı, 780 bin liralık hibe almaya hak kazandı.
    • İHA
    • 23.06.2021 - 14:20
    • Güncelleme : 23.06.2021 - 14:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tekirdağ'da tarım sulamaya hibe desteği veriliyor

    Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde, 2021 yılı Bireysel Sulama Hibe Desteği Sözleşmeleri imza töreni gerçekleştirildi.

    Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, sulamanın ve modern sulama sistemlerinin öneminden bahsederek, hibe destekleri hakkında üreticilere bilgiler verdi.

    7 YATIRIMCI HİBE ALACAK

    16. Etap Bireysel Sulama Destekleri kapsamında Tekirdağ’da 7 yatırımcı hibe almaya hak kazandı. Bu yatırımlardan 3’ü tarla içi damla sulama nitelikli proje, 4’ü ise tamburlu yağmurlama sulama sistemi nitelikli proje oldu. Bu projeleri destekleme miktarı ise 780 bin 186 lira olarak açıklandı.

    Tekirdağ da tarım sulamaya hibe desteği veriliyor #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir