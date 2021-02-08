Tekstil ihracatında 2021'de rekor kıymaya hazırlanıyor

Tekstil ihracatı, yeni yılda kendisine 10 milyar dolar hedef koyduğunu TİM Başkanı Gülle aracılığı ile duyurdu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) yapılan açıklamaya göre, salgına rağmen yıla rekorlarla başlayan Türkiye, ocakta 15 milyar 48 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracatına imza attı.

Bu yıl için 184 milyar dolar ihracat hedefi belirleyen sektör, dış ticaret fazlası veren Türkiye amacına ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor.

"SALGINDA YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİ HIZLANDI"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan TİM Başkanı İsmail Gülle, küresel tedarik zincirlerinde salgınla hızlanan yeniden yapılanma sürecinin faydalarını şimdiden görmeye başladıklarını belirtti.

Tekstil ve ham maddeleri sektörünün aralıkta önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29'luk artış ve 770 milyon dolarla şahane bir performans gösterdiğini anımsatan Gülle, sektörün hazirandan bu yana ciddi bir toparlanma yaşadığını vurguladı.

Gülle, son çeyreği 2 milyar 200 milyon dolarlık ihracatla kapatan sektörün yıl genelinde 7 milyar 300 milyon dolara ulaştığını kaydederek, "Bu yıla da ihracat toplamında güzel bir başlangıç yaparak ocak ayı rekorumuzu tazeledik. Bu rekora tekstil ve ham maddeleri sektörümüz de 732 milyon dolarla, önemli bir katkı sağladı. Ocakta Belarus'a yüzde 34 artışla 28 milyon dolar, ABD'ye yüzde 33 artışla 36 milyon dolar, Almanya'ya yüzde 15 artışla 38 milyon dolar, olarak gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, KÜRESEL TEKSTİL TEDARİKİNDE YENİ ODAK NOKTA OLMAYA ADAY"

İsmail Gülle, Türkiye'nin salgın şartları altındaki üretim ve ihracat performansıyla, güvenli tedarikçi kimliğini güçlendirdiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bu yıl, Avrupa'da beklenen güçlü toparlanmanın da sağlayacağı talep artışıyla, pazar çeşitliliğini de artırarak, sektörümüz 10 milyar dolar hedefine ulaşacaktır. Ana pazarımız Avrupa ülkeleri olsa da Afrika ve Asya ülkelerindeki artışlar sektörümüzün pazar çeşitliliğini geliştirmekte olduğunu gösteriyor. Özellikle tekstil sanayisinde küresel tedarik zincirlerinin yeni odak noktası olmaya en büyük aday Türkiye'dir. İnşallah hep beraber, 2021 yılı hedefimiz olan 184 milyar doları da geçip, yıllık 200 milyar dolara erişeceğiz.”