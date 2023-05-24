TESK açıkladı! Esnafa sigara vermeyen firmalar Rekabet Kurulu'na şikayet edildi Sigara satışı yapan esnafın da üst kuruluşu olan TESK, bir açıklama yaparak esnafa sigara vermeyen firmaları rekabet kuruluna bildirdiklerini ve bu firmaların ürünlerinin satılmayacağını aktardı.

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Sigara firmaları zammı bahane ederek esnafa sigara vermeyince, esnaf da vatandaşa satış yapamıyor.

Sigara firmaları kendileri zam alamayınca da esnafın kâr oranını düşürüyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sigara firmalarının esnaflara sigara satışı yapmayarak esnafla vatandaşı karşı karşıya getirdiklerini belirtti.

"Esnafımıza sigara verilmiyor, vatandaş da sigara bulamıyor"

Palandöken, esnafa sigara verilmemesinin nedenini şu sözlerle aktardı:

Sigara satışına kota koyup, zammı bahane ederek esnafımıza sigara verilmiyor. Dolayısıyla vatandaş da sigara bulamıyor. Aynı zamanda sigara firmaları bunu fırsat bilip, esnafın sigaradaki kâr marjını da kafalarına göre düşürüyorlar.

“Kısıtlama yapan firmaların ürünlerini satmayacağız"

Palandöken, sigara satmayan firmaların seçimi bahane ettiğini belirterek, stoklarda olmasına rağmen esnaflara yeteri miktarda sigara dağıtılmadığını anlatarak şöyle konuştu: