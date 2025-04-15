Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'yi ziyaret edecek

İHA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, iş dünyası çatı kuruluşlarının başkanları ile birlikte 16-17 Nisan 2025 tarihlerinde Şam’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyarete, Türkiye’nin iş adamları, oda ve birlik başkanları da iştirak edecek.

Söz konusu ziyaret, yeni süreçte Suriye'nin ekonomik kalkınmasında iş birliğinin güçlendirilmesi, iki ülkenin ekonomik aktörleri arasındaki iletişimin ve ilişkilerin geliştirilmesi ve özgür Suriye’nin inşasına yönelik hazırlıklarda kurumlararası koordinasyon artırılması amacıyla gerçekleştirilecek.

EKONOMİK ORTAKLIK ANLAŞMASININ YOL HARİTASI DA MASADA

Ziyarette; ticaret, gümrükler, ulaştırma, yatırımlar, finans ve bankacılık, müteahhitlik, enerji başta olmak üzere tüm konuların muhatap bakanlarla ele alınması bekleniyor.

Bakan Bolat'ın, Şam ziyareti kapsamında Suriye'nin Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal eş-Şa’ar, Maliye Bakanı Mohamed Yasser Barnia, Ulaştırma Bakanı Yarub Süleyman Bedir, Kara ve Deniz Limanları Genel İdaresi Müdürü Kuteybe Ahmed Bedevi ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştireceği öğrenildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın ziyareti dahilinde Türk iş dünyası çatı kuruluş başkanlarının Suriyeli iş adamları ile bir araya geleceği ve yeni iş fırsatlarının değerlendirileceği İş Forumu ve Yuvarlak Masa Toplantıları da gerçekleştirilecek.

Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal eş-Şa’ar ile gerçekleştirilecek görüşmede, ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere ivme katacak olan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının yol haritasının da ele alınacağı belirtildi.

GÜMRÜK ALANINDAKİ İŞ BİRLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLECEĞİ ALANLAR DEĞERLENDİRİLECEK

Maliye Bakanı Mohamed Yasser Barnia ile gerçekleştirilecek görüşmede Suriye ekonomisinin kurumsal altyapısının güçlendirilmesine Türkiye’nin yapabileceği katkılar, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasında iş birliği, bankacılık altyapısının geliştirilmesi ve Suriye’nin yeniden imarı konularının ele alınacağı öğrenildi.

Ulaştırma Bakanı Yarub Süleyman Bedir ile gerçekleştirilecek görüşmedeyse, Türkiye ile Suriye arasındaki taşımacılık ilişkilerini güçlendirme imkanları, lojistik alanındaki bağların daha da güçlendirilmesi ve bölgesel kalkınmaya katkı sunacak olan taşımacılık projelerinde Türkiye ile Suriye’nin tesis edebileceği ortaklıklar tüm boyutlarıyla ele alınacak.

Kara ve Deniz Limanları Genel İdaresi Müdürü Kuteybe Ahmed Bedevi ile yapılacak toplantıda ise Türkiye ve Suriye arasındaki gümrük kapılarının geliştirilmesi ve modernizasyonu, mevcut gümrük vergileri noktasında özel sektörün ilave beklentileri ile gümrük alanındaki iş birliğinin güçlendirileceği alanların değerlendirileceği öğrenildi.