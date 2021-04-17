Ticaret Bakanlığı araştırma yaptı: Tüketicinin yarıdan fazlası bilinçli

Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanan, Tüketici Profili ve Bilinç Düzeyi Araştırma Raporu'na göre, tüketicilerin yüzde 55,8'inin yüksek bilinç düzeyinde olduğu kaydedildi.

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce 26 ilde 18 yaş üstü 1952 tüketicinin katılımıyla "Tüketici Profili ve Bilinç Düzeyi Araştırma Raporu" hazırlandı.

Raporda elde edilen bulgularla tüketicilerin bilinç, bilgi düzeylerinin artırılmasına yönelik gerçekleştirilecek eğitim, bilinçlendirme ve araştırma faaliyetlerine, yasal düzenlemelere yön verilmesi amaçlandı.

KATILIMCILARIN ÇOĞU 25-34 YAŞINDA

Araştırmaya katılan tüketicilerin yüzde 38’i 25-34, yüzde 22,7’si 35-44, yüzde 14,9’u 18-24, yüzde 14,3’ü 45-54, yüzde 10,1’i 55 ve üzeri yaş grubunda yer aldı.

KATILIMCILARIN YARIDAN FAZLASI ERKEK

Katılımcıların yüzde 47,5’i kadın, yüzde 52,5’inin erkek olduğu araştırmada, tüketiciler arasında üniversite düzeyinde (yüzde 59,6) eğitim görenlerin çoğunlukta bulunduğu yüzde 59,6’sının da evli olduğu belirlendi.

Tüketicilerin yüzde 42,3’ü memur, idari personel, asker, polis, akademisyen, yüzde 11,1’i maaşlı işçi, yüzde 7,8’i öğrenci, yüzde 6,7’si ise ev hanımlarından oluştu.

Gelir kaynaklarının maaş olduğunu belirten tüketiciler yüzde 74 ile oldukça yüksek bir oranda temsil edildi.

Aylık toplam hane geliri ortalama 2 bin 22-4 bin lira arasında olanlar yüzde 34 ile ilk sırada yer aldı. Tüketicilerin yüzde 25,9’unun 4 bin 1-6 bin lira, yüzde 16’sının 6 bin 1-8 bin lira, yüzde 6,6'sının da 10 bin lira ve üzeri gelir grubunda olduğu görüldü.

YÜKSEK BİLİNÇLİ DÜZEYİNDE EN YÜKSEK ORAN 4-6 BİN LİRA GELİR GRUBUNA

Yüksek bilinç düzeyinde en yüksek oranın (yüzde 30,3) 4 bin 1-6 bin lira gelir grubunda olduğu görüldü. Düşük ve orta bilinç düzeyinde 2 bin 22-4 bin lira aylık hane gelirine sahip olanların oranının, yüksek bilinç düzeyindeki tüketicilerin oranından daha yüksek olduğu tespit edildi.

Katılımcıların 3'te 1'inin Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün vatandaşa yönelik hizmetleri hakkında bilgi sahibi olduğu görüldü. Yüzde 84,6'sının bu hizmetlerden memnun ve "Alo 175 Tüketici Danışma Hattının" yüzde 66,2 ile tüketiciler tarafından en fazla bilinen hizmet olduğu ortaya çıktı.

İLK ÖNCE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ AKLA GELİYOR

Katılımcılar, tüketicinin korunması amacıyla akıllarına ilk gelen kamu kuruluşunun "Tüketici Hakem Heyeti" olduğunu belirtirken, Ticaret Bakanlığı da ikinci sırada yer aldı.

Tüketicilerin aldatıcı ve yanıltıcı reklam ile ilanlarla ilgili şikayetleri için başvuracağını ifade ettiği kurumlar arasında ilk sırada yüzde 20,6 ile "Ticaret Bakanlığı ve Reklam Kurulu" geldi.

Sorunun çözümüne yönelik tüketici mahkemelerine başvuruda bulunanların oranının yüzde 9,3 olduğu görüldü.

EN FAZLA SORUN GİYİMDE YAŞANDI

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan Tüketici Profili ve Bilinç Düzeyi Araştırma Raporu'na göre, tüketicilerin yüzde 29,6'sı son bir yılda satın aldığı mal veya hizmetle ilgili sorun yaşadı. En fazla sorun yaşanan ürün grubu yüzde 36,4 ile "giyim" oldu.