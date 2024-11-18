Ticaret Bakanlığı ekimde 575 dahilde işleme izin belgesi verdi

AA

Ticaret Bakanlığı'nın belge verdiği firma sayısı ve belge içerikleri, periyodik olarak Resmi Gazete'de yayınlanıyor.

Ticaret Bakanlığı'nın, ekim ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ve firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri, bu ay da Resmi Gazete'de yayınlandı.

2 HARİÇTE İZİN BELGESİ VERİLDİ

Buna göre, geçen ay 575 firmaya dahilde işleme izin belgesi, 2 hariçte işleme izin belgesi ile 56 yurt içi satış ve teslim belgesi verildi.

Firma talebine istinaden 33 dahilde işleme izin belgesi de iptal edildi.