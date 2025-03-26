Ticaret Bakanlığı eş zamanlı denetim başlattı! Kırmızı ette stokçuluğa ve fahiş fiyata geçit yok

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Ticaret Bakanlığı, bir açıklama yaparak vatandaşların ürünlere ulaşmasını engelleyici faaliyetlerin bertaraf edilmesine ve caydırıcı önlemler alınmaya devam ettiğini dile getirdi.

Bakanlık, üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozan fillere yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü aktardı.

"KIRIMIZI ETTE FİYAT ARTIRMA İHBARI ALDIK"

Ticaret Bakanlığı, kırmızı et denetimleri ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

Et ve Süt Kurumu'nun temin ettiği kırmızı et Per-Der üyesi marketlerde bütün yurtta ve ESK mağazalarında düşük fiyatlarla ulaştırılırken, bazı üretici firmalarının fiyat arttırma girişimleri ihbar alınmıştır.

"FIRSATÇILAR TAKİBE ALINDI"

Bu çerçevede, hayvancılık sektöründe, maliyet unsurlarında belirgin bir artış olmaksızın stokçuluk yaparak spekülatif fiyat hareketliliğine yol açan ve tüketicilerin kırmızı ete fahiş fiyat ile ulaşmasına neden olan, mübarek Ramazan ayını fırsat bilen bazı firmalar, Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından koordinasyon içinde hassasiyetle takibe alınmıştır.

DENETİM BAŞLADI, CEZALAR YOLDA

Kırmızı ette illerimizde eş zamanlı denetimler başlamış olup, fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara idari yaptırımlar ve mali para cezaları tavizsiz bir şekilde uygulanacaktır

"8 İLDE 20 İŞLETMEYE DENETİM SÜRÜYOR"

Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı tarafından 8 ilimizde faaliyet gösteren toplam 20 işletme nezdinde inceleme ve denetim yapmak üzere Ticaret Bakanlığı Müfettişlerimiz görevlendirilmiş olup, 24 Mart 2025 Pazartesi sabahı erken saatte aynı anda kapsamlı denetimlere başlamışlardır ve halen devam etmektedir.

Ticaret Bakanlığı, açıklamasında ayrıca firmaların, ürünlerini tüketiciye maliyeti ile uyumlu fiyattan sunma konusunda hassasiyetle davranmaya davet etti.

Stokçuluk yapanlar ve/veya fahiş fiyatla ürünlerini satmaya tevessül edenler hakkında gerekli işlemlerin yapılacağı ve yapılan işlemlerin kamuoyuyla paylaşılacağı aktarıldı.