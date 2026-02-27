Abone ol: Google News

Ticaret Bakanlığı: Hizmet ihracatını 21 milyar TL’yi aşan desteklerle güçlendiriyoruz
Hizmet ihracatı desteklerinde, bütüncül ve yenilikçi bir düzenlemeyi hayata geçirildi.

Ticaret Bakanlığı, hizmet ihracatı desteklerinde, bütüncül ve yenilikçi bir düzenlemeyi hayata geçirdiğini duyurdu.

Ticaret Bakanlığı, "10962 sayılı karar ile hizmet ihracatı destek sistemimizi bütüncül ve yenilikçi bir yapıya kavuşturarak, 2002’de 14 milyar dolar olan hizmet ihracatımızı 2025’te 122,6 milyar dolara yükselten sürdürülebilir büyüme performansımızı, 61,4 milyar dolarlık ticaret fazlası ve 21 milyar TL’yi aşan desteklerle daha da güçlendiriyoruz." açıklamasında bulundu.

