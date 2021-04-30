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    Ticaret Bakanlığı'ndan 'çek açıklaması'

    İbraz süresinin son günü 30 Nisan 2021 ila 31 Mayıs 2021 tarihleri arasına isabet eden çeklerin 1 Haziran 2021 tarihinden önce "karşılıksızdır" işlemi yapılmaması gerektiği hatırlatıldı.
    • AA
    • 30.04.2021 - 14:18
    • Güncelleme : 30.04.2021 - 14:47
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    Ticaret Bakanlığı'ndan 'çek açıklaması'

    Tam kapanma sürecini de içine alan bir ay süreyle çeklerin ödenmemesi halinde "karşılıksız" yazılamayacak ve icra süreci başlatılamayacak.

    Ticaret Bakanlığı alınan kararı ilgili kurumlara bildirdiğini açıklayan bir hatırlatma yaptı.

    30 NİSAN-31 MAYIS ARASINDA ÇEKLER YAZILMAYACAK

    Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İbraz süresinin son günü 30 Nisan 2021 ila 31 Mayıs 2021 tarihleri arasına isabet eden çeklerin belirtilen tarihler arasında bankaya ibrazı halinde çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunması kaydıyla çekin ödenmesi, aksi takdirde 1 Haziran 2021 tarihinden önce karşılıksızdır işlemi yapılmaması gerekmektedir. Bu hususta oluşan tereddütleri gidermek ve uygulama birliğini sağlamak üzere ilgili kurumlara bildirim yapılmıştır." denildi.

    Ticaret Bakanlığı ndan çek açıklaması #1

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