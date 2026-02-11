Ticaret ve perakende satış hacmi aralık ayında arttı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yeni bir ekonomik veriyle daha gündeme geldi.

TÜİK, bugün geçen yılın aralık ayına ilişkin ticaret satış hacim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ticaret satış hacmi Aralık 2025'te, bir önceki aya kıyasla yüzde 2,1 artış gösterdi.

AYLIK ARTIŞLAR

Bu dönemde, motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi değişmezken, toptan ticaret satış hacmi yüzde 2,8, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 1,7 arttı.

TİCARET SATIŞ HACMİ ARALIKTA YILLIK YÜZDE 3,8 ARTTI

Ticaret satış hacmi Aralık 2025'te, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 artış kaydetti.

Aynı dönemde, motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 3, perakende ticaret satış hacmi yüzde 16,3 yükselirken, toptan ticaret satış hacmi ise yüzde 1 azaldı.