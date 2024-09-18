Ticari elektronik iletilerin kaydedilmesi düzenlendi Ticaret Bakanlığı tarafından ticari elektronik iletilerin kaydedilmesi hizmetini sunan şirketlere ilişkin düzenleme yapıldı.

AA

Dijital gelişmeler ticaretteki işlemlerde de kendisini gösteriyor. Dijitalleşme arttıkça ticaretteki uygulamalarında da yeni gelişmeler yaşanıyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi Entegratörleri Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayınlandı.

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAY VE RET BİLGİLERİ KONTROL ALTINDA

Hizmet sağlayıcılarca alınan ticari elektronik ileti onay ve ret bilgilerinin, İleti Yönetim Sistemi'ne (İYS) yüklenmesini sağlayan entegratörler Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilecek.

BİLİŞİM SEKTÖRÜ DEVREDE

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" ile "Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca, ticari faaliyette bulunan hizmet sağlayıcılar için getirilen yükümlülüklerin, uygulamada bilişim sektöründe faaliyet gösteren üçüncü kişilerden (entegratör) hizmet satın almak suretiyle yerine getirildiği belirtildi.

İŞLEMLERİN YETKİNLİĞİNİN SAĞLANMASI AMAÇLANDI

Bu nedenle, söz konusu şirketlerin yürüttüğü iş ve işlemler ile bunların yetkinliğine ilişkin hususları düzenleme altına almak amacıyla tebliğin yürürlüğe alındığı bildirildi.

DENETİM

Düzenleme ile hizmet sağlayıcılarca alınan ticari elektronik ileti onay ve ret bilgilerinin, İleti Yönetim Sistemi'ne (İYS) yüklenmesini sağlayan entegratörler Bakanlıkça yetkilendirilecek ve bu şirketlerin faaliyetleri denetim altına alınacak.

MAĞDURİYETLERİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Bu çerçevede, Bakanlıkça belirlenen yükümlülükleri yerine getirmeyen veya yeterlilik şartlarını kaybeden entegratörlerin yetkisi askıya alınacak ve aykırılıkları gidermeyenlerin yetkileri iptal edilerek bu alanda mağduriyet yaşanmasının önüne geçilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)