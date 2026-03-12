Ticari gayrimenkulde yanlış hesap, pahalıya mal oluyor: Kazananı matematik belirliyor

Metrekare başına aylık 40 dolara ulaşan prime kira seviyeleri ve yüzde 7-9 brüt getiri bandı, ticari gayrimenkulde yatırım kararını tamamen sayısal zemine taşıdı.

11-15 yıl arasında değişen geri dönüş süresi, yanlış hesap yapan yatırımcı için maliyeti büyütürken, doğru analiz yapan için güçlü bir nakit akışı fırsatı sunuyor.

Yüksek kira seviyeleri ve finansman maliyetlerindeki dalgalanmalar, karar süreçlerini daha disiplinli bir zemine taşıdı.

Artık yatırım kararını metrekare fiyatı ya da proje vaadi değil; kira çarpanı, net getiri oranı ve geri dönüş süresi belirliyor. Özellikle uzun vadeli plan yapan yatırımcı için en kritik eşik, bu göstergelerin birbiriyle uyumu.

YANLIŞ KİRA ÇARPANI YATIRIMIN KADERİNİ DEĞİŞTİRİR

İstanbul ofis pazarında brüt getiri oranları yüzde 7-9 bandında hesaplanırken geri dönüş süresi 11-15 yıl aralığında şekilleniyor. Ancak yüksek kira seviyesi tek başına avantaj anlamına gelmiyor. Finansman maliyeti, işletme giderleri ve olası boşluk süresi hesaba katılmadığında, aynı kira rakamı yatırımcı için bambaşka sonuçlar doğurabiliyor.

"EN PAHALI HATA"

Bilgiçler Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Bilgiç, yatırım kararında yüzeysel okumanın en pahalı hata olduğunu söylüyor:

Metrekare fiyatına ya da duyulan kira seviyesine bakarak karar vermek yeterli değil. Önemli olan kira çarpanının ve geri dönüş süresinin ne kadar gerçekçi olduğu. 2–3 yıllık sapma, toplam kazançta milyonlarca liralık fark yaratabilir. Bu nedenle projeyi değil, rakamların tutarlılığını analiz eden yatırımcı kazanıyor.

YÜKSEK KİRA, YÜKSEK KAZANÇ ANLAMINA GELMİYOR

Yatırımcıların en sık yaptığı hatanın, kira rakamını tek başına başarı göstergesi olarak görmek olduğunu vurgulayan Bilgiç, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bugün 40 dolar kira duyulduğunda herkes yüksek kazanç algısına kapılıyor. Oysa yatırımın gerçek performansı kira çarpanı ve net nakit akışıyla ölçülür. Aynı kira seviyesine sahip iki varlık arasında geri dönüş süresi 2-3 yıl fark edebiliyor. Bu da toplam kazançta milyonlarca liralık sapma anlamına gelir.

Bilgiç’e göre 2026’da yatırımcıyı ayrıştıran en önemli unsur, rakamları detaylı okumak olacak:

Artık yatırımcı yalnızca kira potansiyeline değil, işletme giderlerine, doluluk sürdürülebilirliğine ve finansman yapısına bakıyor. Matematiği sağlam olmayan bir yatırım, yüksek kira seviyesine rağmen yatırımcısını zorlayabilir.

Bayrampaşa’da hayata geçirilen AKTİM Çarşı & Ofis’i bu perspektifle değerlendirdiklerini belirten Bilgiç, projede önceliğin ‘yüksek kira vaadi’ değil, sürdürülebilir nakit akışı modeli olduğunu vurguluyor:

Biz projeyi tasarlarken metrekare fiyatından önce geri dönüş senaryosunu hesapladık. Lokasyon, bağımsız bölüm çeşitliliği ve kullanıcı profili bu nedenle kritik oldu. Yatırımcı için önemli olan ilk yıl değil, 10’uncu yıldaki tablo. AKTİM’in matematiği de tam olarak bu uzun vadeli denge üzerine kurulu.

"KAZANANI BEKLENTİ DEĞİL, DİSİPLİN BELİRLİYOR"

Ticari gayrimenkulde 2026’nın ana teması yükselen kira değil, doğru hesap olacak. Yatırımcı için artık asıl soru “ne kadar kazanırım” değil, “bu yatırım hangi koşulda, hangi sürede ve hangi risk düzeyinde kendini öder?” sorusu. Getiri oranı, kira çarpanı ve nakit akışı dengesi birbiriyle uyumlu olmayan projeler hızla elenirken; finansal disiplini güçlü, öngörülebilir gelir yapısına sahip varlıklar öne çıkıyor. Piyasada kazananı artık piyasa söylemi değil, finansal disiplin belirliyor. Yanlış kurulan her hesap, yatırımcı için yıllarca telafisi zor bir maliyet anlamına geliyor.