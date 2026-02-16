Ticari gayrimenkullerin değerine ilişkin son rapor yayımlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ticari gayrimenkul fiyat endeksini yayımladı. Veriler son çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,5'lik reel kayba işaret etti.

2025 yılı dördüncü çeyreğinde Türkiye genelinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,1 oranında artan Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 30,9 oranında arttı.

Reel olarak ise yüzde 0,5 oranında azaldı.

İSTANBUL'DA TİCARİ GAYRİMENKUL DEĞERİ ARTTI

Üç büyük ildeki gelişmeler değerlendirildiğinde, İstanbul ticari gayrimenkul fiyat endeksleri 2025 yılı dördüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,8 arttı.

ANKARA ARTIŞTA LİDER

Ankara'da bu artış yüzde 8,1 ve İzmir'de ise yüzde 7,1 oldu.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre; İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 25, 36,5 ve 31,3 oranlarında artış gösterdi.