Ticari gayrimenkullerin değerine ilişkin son rapor yayımlandı

- Ticari gayrimenkuller, 2025'in dördüncü çeyreğinde reel olarak yüzde 0,5 değer kaybetti.
- TCMB raporuna göre Ankara, İzmir ve İstanbul'da ticari gayrimenkul fiyatları bir önceki çeyreğe göre sırasıyla yüzde 8,1, 7,1 ve 7,8 arttı.
- Geçen yıla göre ise ticari gayrimenkul fiyatları nominal olarak yüzde 30,9 arttı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ticari gayrimenkul fiyat endeksini yayımladı. Veriler son çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,5'lik reel kayba işaret etti.
2025 yılı dördüncü çeyreğinde Türkiye genelinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,1 oranında artan Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 30,9 oranında arttı.
Reel olarak ise yüzde 0,5 oranında azaldı.
İSTANBUL'DA TİCARİ GAYRİMENKUL DEĞERİ ARTTI
Üç büyük ildeki gelişmeler değerlendirildiğinde, İstanbul ticari gayrimenkul fiyat endeksleri 2025 yılı dördüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,8 arttı.
ANKARA ARTIŞTA LİDER
Ankara'da bu artış yüzde 8,1 ve İzmir'de ise yüzde 7,1 oldu.
Endeks değerleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre; İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 25, 36,5 ve 31,3 oranlarında artış gösterdi.